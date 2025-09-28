Niesamowita historia! Marc Marquez mistrzem świata MotoGP

Marc Marquez w niedzielę oficjalnie został mistrzem świata MotoGP 2025 podczas Grand Prix Japonii. Warto nadmienić, że do końca sezonu pozostało jeszcze pięć rund.

fot. PAP
Marc Marquez mistrzem świata

W niedzielę 28 września odbył się wyścig o Grand Prix Japonii. W Kraju Kwitnącej Wiśni po zwycięstwo, mimo problemów z motocyklem,  sięgnął Pecco Bagnaia. Drugie miejsce zajął Marc Marquez, a na najniższym miejscu podium uplasował się Joan Mir.

 

Chociaż to Pecco Bagnaia był najlepszy w Japonii, to "show" skradł Marquez. Hiszpan dzięki temu, że zajął drugie miejsce w wyścigu może cieszyć się już ze swojego siódmego mistrzostwa w klasie MotoGP.

 

Po zakończeniu wyścigu Marquez nie krył radości i łez szczęścia. Organizatorzy stworzyli dla niego specjalną scenę, na której pokazano film o powrocie tego legendarnego zawodnika do MotoGP.

 

Warto bowiem przypomnieć, że 32-latek doznał podczas swojej kariery bardzo poważnej kontuzji. Po złamaniu ręki groziło mu zakończenie startów. Po kilku operacjach i rehabilitacji wrócił jednak na tor i ponownie zachwyca kibiców swoją jazdą. 

 

Marquez wrócił na szczyt po sześciu latach przerwy. Poprzednie tytuły wywalczył w latach 2013-14 i 2016-19.

 

- Popełniłem błąd wracając za wcześnie po operacji, ale walczyłem i w końcu znów wygrałem. Teraz mogę żyć w spokoju - przyznał.

AA
