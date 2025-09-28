Nokaut w walce wieczoru! Co za cios w pierwszej rundzie

Podczas gali w Australii kibice mogli zobaczyć kilka ciekawych walk. Aż cztery pojedynki z karty głównej zakończyły się przed czasem, jednak tego, co stało się w walce wieczoru, nie spodziewał się chyba nikt.

ZOBACZ TAKŻE: Odklepał tuż po rozpoczęciu walki! Absurdalna sytuacja na Babilon MMA (WIDEO)

Do oktagonu wkroczyli Carlos Ulberg i Dominick Reyes. Fani największej federacji MMA na świecie mogli spodziewać się wyrównanego i zaciętego pojedynku. Rywalizacja zakończyła się jednak już... w pierwszej rundzie.

Ulberg na pół minuty przed końcem rundy wyprowadził bardzo skuteczną kombinację, zakończoną ciosem prawą ręką. Reyes nie był w stanie obronić się przed tym ciosem i bezwładnie padł na matę. W tym momencie do akcji wkroczył sędzia, który błyskawicznie zakończył pojedynek.

W załączonym materiale wideo można zobaczyć, jak wyglądał ten nokaut.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport