Nokaut w walce wieczoru! Co za cios w pierwszej rundzie

Sporty walki

Podczas ostatniej gali UFC naprzeciwko siebie w walce wieczoru stanęli Carlos Ulberg (13-1-0) i Dominick Reyes (15-5-0). Pojedynek nie trwał jednak zbyt długo. Zawodnik z Nowej Zelandii już w pierwszej rundzie znokautował oponenta.

fot. Polsat Sport
Niesamowity nokaut na gali UFC

Podczas gali w Australii kibice mogli zobaczyć kilka ciekawych walk. Aż cztery pojedynki z karty głównej zakończyły się przed czasem, jednak tego, co stało się w walce wieczoru, nie spodziewał się chyba nikt. 

 

Do oktagonu wkroczyli Carlos Ulberg i Dominick Reyes. Fani największej federacji MMA na świecie mogli spodziewać się wyrównanego i zaciętego pojedynku. Rywalizacja zakończyła się jednak już... w pierwszej rundzie.

 

Ulberg na pół minuty przed końcem rundy wyprowadził bardzo skuteczną kombinację, zakończoną ciosem prawą ręką. Reyes nie był w stanie obronić się przed tym ciosem i bezwładnie padł na matę. W tym momencie do akcji wkroczył sędzia, który błyskawicznie zakończył pojedynek. 

 

W załączonym materiale wideo można zobaczyć, jak wyglądał ten nokaut.

 

AA, Polsat Sport
