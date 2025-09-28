Ogromna sensacja! Tenisowa gwiazda za burtą turnieju w Pekinie

W niedzielny poranek rozegrane zostały kolejne mecze chińskiego turnieju. Na kort wyszły między innymi Elena Rybakina i Eva Lys. Większość ekspertów i kibiców spodziewało się, że pochodząca z Kazachstanu zawodniczka bez większych problemów przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Niemka postanowiła jednak sprawić niespodziankę.

Lys, która obecnie zajmuje 66. miejsce w rankingu WTA, już w pierwszym secie pokazała pazur i wygrała partię 6:3. Później do głosu doszła Rybakina. Zwyciężczyni Wimbledonu z 2022 roku triumfowała 6:1 i już wydawało się, że zapędy Lys zostały stłumione. Niemka się jednak nie poddała i ostatecznie wygrała trzecią część meczu 6:4.

Jest to dość spora sensacja, zwłaszcza, że te dwie zawodniczki dzieli aż 56 miejsc w ogólnoświatowym rankingu tenisistek. Kolejną przeciwniczką Lys będzie McCartney Kessler.

AA, Polsat Sport