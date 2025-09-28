On nie zawodzi! Mistrz świata obronił tytuł

Słoweński kolarz Tadej Pogacar obronił w Rwandzie tytuł mistrza świata elity w wyścigu ze startu wspólnego. Na mecie wyprzedził o blisko półtorej minuty Belga Remco Evenepoela, któremu zrewanżował się za porażkę przed tygodniem w jeździe indywidualnej na czas.

On nie zawodzi! Mistrz świata obronił tytuł
fot. AFP
Tadej Pogacar

Brązowy medal wywalczył Irlandczyk Ben Healy.

 

Po raz pierwszy od 1968 roku w wyścigu o mistrzostwo świata zabrakło polskich kolarzy.

KP, PAP
