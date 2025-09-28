Pierwszy raz w historii! Polski klub sięgnął po trofeum

Wynik otworzyła wejściem pod kosz i dwoma punktami Stephanie Reid z Enei. Po niespełna trzech minutach czystej gry było 8:8. Oba zespoły grały na niezłej skuteczności. Później kilkupunktową przewagę miały gdynianki, ale za sprawą 9-punktowej serii w końcówce to gorzowianki wygrały kwartę 24:20.

Druga odsłona rozpoczęła się od punktów VBW. Gorzowianki jednak dość skutecznie odpowiadały rywalkom i na utrzymywały nieznaczną przewagę. Obie drużyny grały już jednak jakby bardziej nerwowo niż w pierwszej kwarcie. Twardsza stała się gra w obronie i walka pod tablicami. Lepiej wyglądała w tych elementach Enea, która zaczęła budować przewagę.

Po pierwszej połowie zespół z Gorzowa prowadził 47:33. Na tym etapie gry najskuteczniejszą zawodniczką Enei była środkowa Courtney Hurt z dorobkiem 14 punktów, a dla VBW najlepiej punktowała Karolina Ułan, gromadząc 12 punktów.

Na początku trzeciej kwarty VBW odrobił kilka punktów, ale głównie za sprawą słabszej gry i prostych strat gorzowianek. Po czterech minutach tej części było 52:41. Gdynianki starały się gonić wynik, a zespół z Gorzowa nie zwiększał tempa i pilnował wypracowanej przewagi. Nie do końca skutecznie, bo VBW powoli, ale systematycznie, dorzucał kolejne punkty. Enea rzadziej trafiała i w efekcie trzecią kwartę mistrzynie Polski wygrały 20:14.

Przed czwarta kwartą było 61:53. W pierwszej fazie decydującej części spotkania lepiej wyglądały gdynianki. Enea z trudem zdobywała punkty, a wynik zespołu z Gorzowa „ciągnęła” rzutami z dystansu Magdalena Kloska. Dzięki niej na siedem minut przed zakończeniem kwarty gorzowianki nadal miały 10-punktową przewagę (67:57). Potem starały się długo rozgrywać swoje akcje i szanować czas. Cel osiągnęły, kwartę wygrały 17:16, a cały mecz 78:69 i mogły cieszyć się ze zdobycia Superpucharu Polski.

Mecz o krajowy superpuchar w Arenie Gorzów był otwarciem sezonu na parkietach kobiecej ekstraklasy, a zarazem tak się złożyło, że i rewanżem za poprzedni finał ekstraklasy, w którym VBW Gdynia pokonał zespół z Gorzowa Wlkp. 3:0 w meczach.

W poprzednim sezonie gorzowianki wywalczyły tytułu wicemistrzyń kraju i pierwszy raz sięgnęły po Puchar Polski. U progu nowego sezonu gorzowski AZS dołożył do swojej bogatej kolekcji Superpuchar Polski.

KSSSE Enea AJP Gorzów - VBW Gdynia 78:69 (24:20, 23:13, 14:20, 17:16)

KSSSE Enea AJP Gorzów: Magdalena Kloska 20, Courtney Hurt 16, Weronika Telenga 13, Stephanie Reid 12, Ashley Owusu 8, Magdalena Szymkiewicz 7, Klaudia Gertchen 2, Wiktoria Stasiak 0, Wiktoria Kuczyńska 0.

VBW Gdynia: Stephanie Jones 18, Karolina Ułan 16, Anna Jakubiuk 13, Barbora Wrzesinski 6, Ruth Hebard 6, Lilianna Banaszak 4, Anna Pawłowska 4, Agata Gilmajster 2, Lisa Matilda Ekh 0, Julia Wysocka 0.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, PAP