PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Legia Warszawa podejmie Pogoń Szczecin w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl.

Mimo że stołeczny zespół ma rozegrany jeden mecz mniej niż Pogoń, zgromadził o dwa "oczka" więcej i w ligowej tabeli plasuje się wyżej. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kapitalna forma Korony Kielce! Kolejna wygrana

 

W ostatniej kolejce Legia bezbramkowo zremisowała z Jagiellonią Białystok. Szczecinianie z kolei na własnym koncercie przegrali z Lechią Gdańsk 3:4. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 