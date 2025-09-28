PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin. Relacja live i wynik na żywo
Legia Warszawa podejmie Pogoń Szczecin w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl.
Mimo że stołeczny zespół ma rozegrany jeden mecz mniej niż Pogoń, zgromadził o dwa "oczka" więcej i w ligowej tabeli plasuje się wyżej.
W ostatniej kolejce Legia bezbramkowo zremisowała z Jagiellonią Białystok. Szczecinianie z kolei na własnym koncercie przegrali z Lechią Gdańsk 3:4.
Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.