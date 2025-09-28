Widzew plasuje się w tym momencie w środku ligowej tabeli. W ostatnim spotkaniu piłkarze tego klubu musieli przełknąć gorycz porażki. Na wyjeździe przegrali 2:3 z Górnikiem Zabrze.

ZOBACZ TAKŻE: Kapitalna forma Korony Kielce! Kolejna wygrana

Piłkarze Rakowa póki co nie radzą sobie najlepiej w tym sezonie. Dość powiedzieć, że w tym momencie znajdują się tuż nad strefą spadkową. W poprzednim spotkaniu na własnym terenie zremisowali z Lechem Poznań 2:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

KP, Polsat Sport