PKO BP Ekstraklasa: Widzew Łódź - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Widzew Łódź zagra z Rakowem Częstochowa w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl.

Widzew plasuje się w tym momencie w środku ligowej tabeli. W ostatnim spotkaniu piłkarze tego klubu musieli przełknąć gorycz porażki. Na wyjeździe przegrali 2:3 z Górnikiem Zabrze. 

 

Piłkarze Rakowa póki co nie radzą sobie najlepiej w tym sezonie. Dość powiedzieć, że w tym momencie znajdują się tuż nad strefą spadkową. W poprzednim spotkaniu na własnym terenie zremisowali z Lechem Poznań 2:2.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

KP, Polsat Sport
