Polsat Sport Talk - 29.09. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Inne

Czas na kolejne wydanie Polsat Sport Talk. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

Polsat Sport Talk - 29.09. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
fot. Polsat Sport
Polsat Sport Talk

Gościem Przemysława Iwańczyka w najnowszym podcaście Polsat Sport Talk będzie Tomasz Majewski.


W rozmowie z dwukrotnym mistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą i wiceprezesem PZLA podsumujemy występ polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Świata w Tokio oraz omówimy stan i perspektywy rozwoju królowej sportu w naszym kraju.

 

Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Paulina Kubis: Darzę takie zawody sentymentem, bo od nich zaczęła się moja kariera
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 