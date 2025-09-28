Polsat Sport Talk - 29.09. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Czas na kolejne wydanie Polsat Sport Talk. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.
Polsat Sport Talk
Gościem Przemysława Iwańczyka w najnowszym podcaście Polsat Sport Talk będzie Tomasz Majewski.
W rozmowie z dwukrotnym mistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą i wiceprezesem PZLA podsumujemy występ polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Świata w Tokio oraz omówimy stan i perspektywy rozwoju królowej sportu w naszym kraju.
Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl