Polsat Sport Talk - 29.09. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Gościem Przemysława Iwańczyka w najnowszym podcaście Polsat Sport Talk będzie Tomasz Majewski.



W rozmowie z dwukrotnym mistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą i wiceprezesem PZLA podsumujemy występ polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Świata w Tokio oraz omówimy stan i perspektywy rozwoju królowej sportu w naszym kraju.

Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

