Reprezentant Polski ocenił przegrany półfinał. "Włosi zagrali brudną siatkówkę"

W starciu wicemistrzów z mistrzami świata lepsi okazali się ci drudzy, którzy wygrali bez straty seta.

- Włosi naprawdę zagrali kapitalnie, zwłaszcza w systemie blok-obrona. Grali brudną siatkówkę i nawet w niewygodnych piłkach, nabijali ją na blok raz, dwa, trzy. Być może w statystykach nie wyglądało to fenomenalnie, ale oni popełniali bardzo mało błędów i byli skuteczni. To było kluczem do zwycięstwa - powiedział Kaczmarek w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Sytuację przed starciem z Italią skomplikował uraz Bartosza Kurka, który wyeliminował go z tego spotkania. Doświadczony atakujący mógł jedynie przyglądać się poczynaniom swoich kolegów z boku. Zastąpił go Kewin Sasak. Podobną historię przeżył niegdyś Kaczmarek, który również musiał zastąpić Kurka na dużej imprezie.

- Ja byłem w trochę innej sytuacji, bo Bartek wypadł przed meczem półfinałowym w Lidze Narodów i ja zagrałem ją praktycznie całą i potem całe mistrzostwa Europy. Byłem cały czas w rytmie meczowym. Kewin zagrał fenomenalnie w Lidze Narodów, a Bartek na mistrzostwach świata. Niestety, pech i kontuzja Bartka. Na pewno Kewinowi nie ułatwiło to, że nie miał tego rytmu meczowego, jaki miał przez ten pierwszy etap, czyli Ligę Narodów. A wejść w półfinale mistrzostw świata przeciwko tak bardzo dobrze zorganizowanej reprezentacji Włoch było na pewno wielkim wyzwaniem dla Kewina. Wielu ekspertów może mówić, że nie podołał, ale to nie było tak, że zagrał złe zawody. Włosi kapitalnie zagrali w systemie blok-obrona i mimo jego dobrych wyborów w ataku, to Włosi to podbijali. To na pewno nie była dla niego łatwa noc, bo mógł tego lata czuć się jednym z wygranych, jeśli chodzi o sezon reprezentacyjny - odpowiada Kaczmarek.

Cała rozmowa z Łukaszem Kaczmarkiem w załączonym materiale wideo.

