Skromne zwycięstwo Legii na Łazienkowskiej. Zdecydował rzut karny

Grosicki już w pierwszej minucie starał się zaskoczyć bramkarza Kacpra Tobiasza strzałem z dystansu, lecz piłka przeleciała nad poprzeczką. Po chwili niemiecki skrzydłowy Legii Noah Weisshaupt został sfaulowany w polu karnym i sędzia wskazał "jedenastkę". Rzut karny pewnie wykorzystał Mileta Rajovic.

Bramkarz Pogoni Valentin Cojocaru uratował swój zespół przed stratą drugiej bramki, gdy obronił strzał z bliska Kamila Piątkowskiego. Dobitka Bartosza Kapustki była niecelna.

Grosicki w 10. min ruszył prawym skrzydłem i dośrodkował do wbiegającego w pole bramkowe Rajmunda Molnara, który jednak nie trafił w piłkę. Później Musa Juwara uderzył z ostrego kąta z rzutu wolnego, ale Tobiasz pewnie interweniował.

Pod koniec pierwszej połowy Arkadiusz Reca ruszył lewym skrzydłem i zakończył akcję potężnym strzałem, ale piłka przeleciała dwa metry od słupka. Tuż przed przerwą Ermal Krasniqi uderzył bez przyjęcia, lecz znów bardzo niecelnie.

W drugiej połowie gra toczyła się głównie w środku pola i brakowało klarownych okazji. Dopiero w 76. min po rzucie rożnym obrońca Legii Steve Kapuadi oddał strzał głową i zmusił Cojocaru do interwencji. Piłka trafiła jeszcze w słupek po tym, jak odbiła się od nogi Mariana Huji. Było blisko samobójczej bramki.

Później Rajovic celnie uderzył z ostrego kąta, ale nie zdobył drugiej bramki, gdyż efektowną paradą popisał się rumuński bramkarz gości.

Pogoń poniosła trzecią porażkę z rzędu. W 10 kolejkach ekstraklasy zdobyła zaledwie 10 pkt i zajmuje 13. miejsce w lidze. Legia z dorobkiem 15 pkt jest szósta i traci cztery punkty do prowadzącego Górnika Zabrze, który rozegrał o jedno spotkanie więcej.

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Mileta Rajovic (4 - rzut karny)

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Kamil Piątkowski (51. Radovan Pankov), Steve Kapuadi, Arkadiusz Reca - Bartosz Kapustka, Damian Szymański, Juergen Elitim (88. Rafał Augustyniak) - Noah Weisshaupt (64. Kacper Chodyna), Mileta Rajovic, Ermal Krasniqi (64. Kacper Urbański)

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Dimitrios Keramitsis (74. Danijel Loncar), Marian Huja, Hussein Ali (65. Leonardo Koutris)- Musa Juwara (87. Maciej Wojciechowski), Adrian Przyborek (65. Fredrik Ulvestad), Mor N'Diaye (87. Paul Mukairu), Sam Greenwood, Kamil Grosicki - Rajmund Molnar

Żółta kartka - Legia Warszawa: Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca. Pogoń Szczecin: Mor N'Diaye, Marian Huja, Sam Greenwood

KP, PAP