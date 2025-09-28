Skrót finału mistrzostw świata (WIDEO)
Siatkarze Włoch zostali w Manili mistrzami świata. W niedzielnym finale pokonali Bułgarię 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). Obronili tym samym tytuł wywalczony trzy lata temu. Brązowy medal zdobyła reprezentacja Polski. Zobaczcie skrót finału mistrzostw świata.
Decydujące spotkanie od początku stało na wysokim poziomie, ale inicjatywa była po stronie drugiej w światowym rankingu Italii. Drużyna prowadzona przez trenera Ferdinando De Giorgiego, która w półfinale pokonała Polskę 3:0, kontrolowała przebieg pierwszego seta. Bułgarów stać było na krótkie momenty stabilnej gry i doprowadzanie do wyrównania, jednak końcówka należała do bardziej doświadczonych Włochów (25:21).
W drugim secie obrońcy tytułu od początku zdominowali rywali. Po ich stronie równo grali wszyscy skrzydłowi, natomiast w zespole Bułgarii jedynie Nikołow grał na swoim poziomie. Seria skutecznych ataków 21-letniego przyjmującego pozwoliła jego drużynie doprowadzić do wyrównania, ale w końcówce różnicę zrobiła mocna zagrywka Yuria Romano, który posłał pięć asów serwisowych z rzędu. Seta punktową zagrywką zakończył natomiast Mattia Bottolo (25:17).
Trzecia odsłona wyglądała zupełnie inaczej. Od początku to Bułgaria dyktowała warunki gry, przy serwisie Martina Atanasowa zbudowała przewagę 14:10. W końcówce przyjmujący dodał kolejnego asa, a zwycięstwo jego drużyny przypieczętowała akcja Asparucha Asparuchowa (25:17).
Na czwartego seta Bułgarom nie starczyło już sił. Włosi od początku dominowali, w końcówce serię asów zanotował Bottolo. Italia triumfowała 25:10 po ataku Simone Anzaniego.