Skrót finału mistrzostw świata (WIDEO)

Decydujące spotkanie od początku stało na wysokim poziomie, ale inicjatywa była po stronie drugiej w światowym rankingu Italii. Drużyna prowadzona przez trenera Ferdinando De Giorgiego, która w półfinale pokonała Polskę 3:0, kontrolowała przebieg pierwszego seta. Bułgarów stać było na krótkie momenty stabilnej gry i doprowadzanie do wyrównania, jednak końcówka należała do bardziej doświadczonych Włochów (25:21).

W drugim secie obrońcy tytułu od początku zdominowali rywali. Po ich stronie równo grali wszyscy skrzydłowi, natomiast w zespole Bułgarii jedynie Nikołow grał na swoim poziomie. Seria skutecznych ataków 21-letniego przyjmującego pozwoliła jego drużynie doprowadzić do wyrównania, ale w końcówce różnicę zrobiła mocna zagrywka Yuria Romano, który posłał pięć asów serwisowych z rzędu. Seta punktową zagrywką zakończył natomiast Mattia Bottolo (25:17).

Trzecia odsłona wyglądała zupełnie inaczej. Od początku to Bułgaria dyktowała warunki gry, przy serwisie Martina Atanasowa zbudowała przewagę 14:10. W końcówce przyjmujący dodał kolejnego asa, a zwycięstwo jego drużyny przypieczętowała akcja Asparucha Asparuchowa (25:17).

Na czwartego seta Bułgarom nie starczyło już sił. Włosi od początku dominowali, w końcówce serię asów zanotował Bottolo. Italia triumfowała 25:10 po ataku Simone Anzaniego.

Skrót finału mistrzostw świata Włochy - Bułgaria: