Stało się! Młody Polak zadebiutował w nowym klubie

20-letni Ziółkowski trafił do Romy tuż przed końcem letniego okna transferowego z Legii Warszawa. Według włoskich mediów, kosztował ok. sześciu milionów euro.

Wcześniej dwukrotnie był na ławce rezerwowych w meczach Serie A, ale nie wszedł do gry. W niedzielę w 71. minucie zastąpił Evana N'Dickę.

Ziółkowski już w tym sezonie pomógł Legii w awansie do fazy zasadniczej Ligi Konferencji, a we wrześniu przebywał też na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski, ale wciąż czeka na debiut w narodowych barwach.

Roma po golach Artema Dowbyka i Matiasa Soule odniosła czwarte zwycięstwo w sezonie i z 12 punktami plasuje się na drugiej pozycji w tabeli ligowej. Tyle samo ma prowadzące Napoli, ale wieczorem zagra w 5. kolejce z Milanem.

BS, PAP