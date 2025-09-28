Gorzowianki wygrały w styczniu Puchar Polski, ogrywając w finale AZS UMCS Lublin 86:81.



Z kolei VBW Gdynia to aktualne mistrzynie Polski. W finałowej serii ograły właśnie gorzowianki w trzech spotkaniach.

Superpuchar koszykarek: KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski - VBW Gdynia. Relacja i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski - VBW Gdynia na Polsatsport.pl od 16.00.

Polsat Sport