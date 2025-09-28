UFC Fight Night: Ulberg - Reyes. Wyniki i skróty walk

Karta główna:

205 lb: Carlos Ulberg (13-1-0) pokonał Dominicka Reyesa (15-5-0) przez nokaut w pierwszej rundzie.

205 lb: Jimmy Crute (14-4-2) pokonał Ivana Erslana (14-6-0) przez poddanie w pierwszej rundzie.

145 lb: Jack Jenkins (14-4-0) pokonał Ramo Taverasa (10-4-0) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 30-27, 30-27).

170 lb: Neil Magny (31-13-0) pokonał Jake’a Matthewsa (22-8-0) przez poddanie w trzeciej rundzie.

155 lb: Tom Nolan (10-1-0) pokonał Charliego Campbella (9-3-0) przez poddanie w pierwszej rundzie.

Karta wstępna:

205 lb: Navajo Stirling (8-0-0) pokonał Rodolfo Bellato (12-3-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28).

185 lb: Cam Rowston (13-3-0) pokonał Andre Petroskiego (13-5-0) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

155 lb: Jamie Mullarkey (18-8-0) pokonał Rolando Bedoyę (14-5-0) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

135 lb: Colby Thicknesse (8-1-0) pokonał Josiasa Musasę (8-2-0) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

135 lb: Michelle Montague (7-0-0) pokonała Luanę Carolinę (11-5-0) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-26, 30-25, 30-26).

265 lb: Brando Pericic (5-1-0) pokonał Elishę Ellisona (5-2-0) przez nokaut w pierwszej rundzie.

115 lb: Alexia Thainara (13-1-0) pokonała Lomę Lookboonmee (10-4-0) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).