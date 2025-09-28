Wielka radość polskich siatkarzy! Mamy medal mistrzostw świata (WIDEO)

W niedzielę 28 września podopieczni Nikoli Grbicia stanęli do walki o brązowy medal mistrzostw świata. Po drugiej stronie siatki znaleźli się reprezentanci Czech, którzy na tegorocznej imprezie już kilka razy sprawili niespodzianki.

ZOBACZ TAKŻE: To wyglądało groźnie! Zderzenie dwóch polskich siatkarzy (WIDEO)

Po pierwszym secie wydawało się, że Biało-Czerwoni bez najmniejszych problemów przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę. Polacy wygrali bowiem premierową część meczu 25:19. Później jednak nasi sąsiedzi wrzucili wyższy bieg i triumfowali w drugim secie 25:23, tym samym doprowadzając do wyrównania.

Dwa następne sety były bardzo wyrównane, jednak chłodniejszą głowę zachowali Polacy, wygrywając kolejno 25:22 i 25:21. Dzięki temu nasi zawodnicy sięgnęli po brązowy medal mistrzostw świata.



W załączonym materiale wideo prezentujemy, jak Polacy po ostatniej akcji meczu o brąz cieszyli się ze zdobytego medalu. Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport