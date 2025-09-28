Ogłosili to przed finałem! Tam siatkarki będą walczyć o medale mistrzostw świata

Filipiny będą gospodarzem mistrzostw świata siatkarek w 2029 roku - ogłosił w niedzielę w Manili prezydent międzynarodowej federacji (FIVB) Fabio Azevedo. W piątek poinformowano, że w 2027 roku rywalizacja o medale odbędzie się w USA i Kanadzie.

fot. FIVB
Filipiny będą gospodarzem mistrzostw świata siatkarek w 2029 roku

Mistrzostwa świata w siatkówce po raz drugi odbędą się na Filipinach, jednak po raz pierwszy kraj ten będzie gościć drużyny kobiece. W tym roku Manila była gospodarzem rozgrywek mężczyzn.

 

Brązowy medal w niedzielę wywalczyli Polacy, o złoto rywalizują broniąca tytułu reprezentacja Włoch i Bułgaria.

 

- Filipiny, dziękujemy za zorganizowanie najlepszych mistrzostw świata w historii - powiedział tuż przed niedzielnym finałem turnieju siatkarzy prezydent FIVB.

 

Czempionat globu siatkarek w tym roku został rozegrany w Tajlandii. Triumfowały Włoszki.

