Ogłosili to przed finałem! Tam siatkarki będą walczyć o medale mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w siatkówce po raz drugi odbędą się na Filipinach, jednak po raz pierwszy kraj ten będzie gościć drużyny kobiece. W tym roku Manila była gospodarzem rozgrywek mężczyzn.

ZOBACZ TAKŻE: Czy Polacy mogą być zadowoleni z brązowego medalu? Nikola Grbić przedstawił swoją perspektywę

Brązowy medal w niedzielę wywalczyli Polacy, o złoto rywalizują broniąca tytułu reprezentacja Włoch i Bułgaria.

- Filipiny, dziękujemy za zorganizowanie najlepszych mistrzostw świata w historii - powiedział tuż przed niedzielnym finałem turnieju siatkarzy prezydent FIVB.

Czempionat globu siatkarek w tym roku został rozegrany w Tajlandii. Triumfowały Włoszki.