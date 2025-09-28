Włochy - Bułgaria siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał finał MŚ 2025 Włochy - Bułgaria?

Siatkówka

Włochy - Bułgaria to wielki finał mistrzostw świata siatkarzy 2025. Kto wygrał mecz Włochy - Bułgaria? Jaki był wynik meczu Włochy - Bułgaria w siatkówkę?

Włochy - Bułgaria siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał finał MŚ 2025 Włochy - Bułgaria?
fot. FIVB

Czas na ostatnie spotkanie czempionatu na Filipinach. W wielkim finale zmierzą się zespoły z Bułgarii i Włoch. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Kurek powiedział to przed kamerą. Chodzi o jego nieobecność w półfinale

 

W półfinale Azzurri okazali się zdecydowanie lepsi od Polski i triumfowali 3:0. Bułgarzy wygrali natomiast z Czechami. By przechylić szalę na swoją korzyść, potrzebowali czterech setów. 

 

O trzecie miejsce i brązowe medale zagrają Polacy i Czesi.

 

Bułgaria i Włochy grały ze sobą w tym roku podczas Ligi Narodów. Wówczas siatkarze prowadzeni przez Ferdinando de Giorgiego wygrali 3:1. Jak będzie tym razem?

Włochy - Bułgaria siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Włochy - Bułgaria siatkarzy poznamy w niedzielę 28 września. O tym, kto wygrał finał MŚ Włochy - Bułgaria, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start o godzinie 12.30.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksander Śliwka: Spotykają się dwa zespoły o równym potencjale
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 