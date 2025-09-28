Włochy - Bułgaria siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał finał MŚ 2025 Włochy - Bułgaria?
Włochy - Bułgaria to wielki finał mistrzostw świata siatkarzy 2025. Kto wygrał mecz Włochy - Bułgaria? Jaki był wynik meczu Włochy - Bułgaria w siatkówkę?
Czas na ostatnie spotkanie czempionatu na Filipinach. W wielkim finale zmierzą się zespoły z Bułgarii i Włoch.
W półfinale Azzurri okazali się zdecydowanie lepsi od Polski i triumfowali 3:0. Bułgarzy wygrali natomiast z Czechami. By przechylić szalę na swoją korzyść, potrzebowali czterech setów.
O trzecie miejsce i brązowe medale zagrają Polacy i Czesi.
Bułgaria i Włochy grały ze sobą w tym roku podczas Ligi Narodów. Wówczas siatkarze prowadzeni przez Ferdinando de Giorgiego wygrali 3:1. Jak będzie tym razem?
Włochy - Bułgaria siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Włochy - Bułgaria siatkarzy poznamy w niedzielę 28 września. O tym, kto wygrał finał MŚ Włochy - Bułgaria, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start o godzinie 12.30.