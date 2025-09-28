Włochy - Bułgaria siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał finał MŚ 2025 Włochy - Bułgaria?

Czas na ostatnie spotkanie czempionatu na Filipinach. W wielkim finale zmierzą się zespoły z Bułgarii i Włoch.

W półfinale Azzurri okazali się zdecydowanie lepsi od Polski i triumfowali 3:0. Bułgarzy wygrali natomiast z Czechami. By przechylić szalę na swoją korzyść, potrzebowali czterech setów.

O trzecie miejsce i brązowe medale zagrają Polacy i Czesi.

Bułgaria i Włochy grały ze sobą w tym roku podczas Ligi Narodów. Wówczas siatkarze prowadzeni przez Ferdinando de Giorgiego wygrali 3:1. Jak będzie tym razem?

Włochy - Bułgaria siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Włochy - Bułgaria siatkarzy poznamy w niedzielę 28 września. O tym, kto wygrał finał MŚ Włochy - Bułgaria, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start o godzinie 12.30.

KP, Polsat Sport