Wszedł w końcówce meczu, a później zachwycił wszystkich. Reprezentant Polski z ważnym golem

26-letni reprezentant Polski, który w środę wpisał się na listę strzelców w spotkaniu Ligi Europy z Dinamem Zagrzeb (1:3), w niedzielę wszedł na plac gry w 87. minucie. Do siatki trafił w drugiej minucie doliczonego czasu gry.

Fenerbahce w siedmiu meczach zgromadziło 15 punktów, jest niepokonane w lidze i zajmuje drugą lokatę, za drużyną Galatasaray Stambuł, która nie straciła jeszcze punktu.

Fenerbahce - Antalyaspor 2:0 (0:0)



Bramki: Talisca 65 (rz.k.), Szymański 90+2.

Fenerbahce: Ederson - Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown - Asensio, Yuksek (87 Fred) - Nene (90+1 Aydin), Talisca (87 Szymański), Akturkoglu (77 Kahveci) - En Nesyri (77 Tosun).

Antalyaspor: Julian - Balci (80 Karakoc), Giannetti, Dzikija, Paal - Ilcin (67 Boli), Dikmen (67 Ceesay) - Omur (25 Ballet), Safuri, Storm (80 Sinik) - van de Streek.

Żółte kartki: Oosterwolde, Asensio, Ederson, Skriniar - Dikmen, Safuri, Ballet, Balci, Paal, Giannetti.

PAP