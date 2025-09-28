WTA w Pekinie: Raducanu - Pegula. Relacja na żywo

Tenis

Emma Raducanu - Jessica Pegula to hit tegorocznej edycji turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Raducanu i Pegula zmierzą się w ramach turnieju WTA w Pekinie. W poprzedniej rundzie obie tenisistki wygrały swoje mecze bez straty seta.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wygrała ze Świątek na Wimbledonie. Teraz kończy karierę

 

W przeszłości Raducanu i Pegula zmierzyły się ze sobą trzykrotnie. Po raz ostatni - w marcu tego roku w turnieju w Miami. Wówczas Amerykanka wygrała w trzech setach. 


Jak będzie tym razem w Chinach?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Emma Raducanu - Jessica Pegula na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
