WTA w Pekinie: Raducanu - Pegula. Relacja na żywo

Raducanu i Pegula zmierzą się w ramach turnieju WTA w Pekinie. W poprzedniej rundzie obie tenisistki wygrały swoje mecze bez straty seta.

W przeszłości Raducanu i Pegula zmierzyły się ze sobą trzykrotnie. Po raz ostatni - w marcu tego roku w turnieju w Miami. Wówczas Amerykanka wygrała w trzech setach.



Jak będzie tym razem w Chinach?

Relacja live i wynik na żywo meczu Emma Raducanu - Jessica Pegula na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport