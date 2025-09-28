WTA w Pekinie: Raducanu - Pegula. Relacja na żywo
Emma Raducanu - Jessica Pegula to hit tegorocznej edycji turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Raducanu i Pegula zmierzą się w ramach turnieju WTA w Pekinie. W poprzedniej rundzie obie tenisistki wygrały swoje mecze bez straty seta.
W przeszłości Raducanu i Pegula zmierzyły się ze sobą trzykrotnie. Po raz ostatni - w marcu tego roku w turnieju w Miami. Wówczas Amerykanka wygrała w trzech setach.
Jak będzie tym razem w Chinach?
Relacja live i wynik na żywo meczu Emma Raducanu - Jessica Pegula na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl