Wzruszający gest Włocha na podium MŚ. Tak uhonorował kontuzjowanego kolegę
Reprezentacja Włoch wygrała z Bułgarią 3:1 i obroniła tytuł mistrzów świata w siatkówce mężczyzn. Podczas ceremonii medalowej kapitan kadry Simone Giannelli, wchodząc na podium, trzymał w dłoniach koszulkę Daniele Lavii, który z powodu kontuzji nie pojechał na czempionat.
Ceremonia medalowa po zakończeniu finału mistrzostw świata. Włosi otrzymali puchar
Bułgaria - Włochy. Skrót meczu
Simone Giannelli: Jesteśmy czymś więcej niż tylko drużyną, jesteśmy rodziną
Jeszcze przed rozpoczęciem mundialu na ekipę prowadzoną przez Ferdinando de Giorgiego jak grom z jasnego nieba spadła informacja o kontuzji Daniele Lavii. Przyjmujący reprezentacji Włoch złamał rękę i musiał przejść operację.
ZOBACZ TAKŻE: Miał kończyć karierę, a został mistrzem świata. Piękna historia włoskiego siatkarza
Mimo absencji lidera, Włosi podołali. I choć w fazie grupowej przytrafiła im się wpadka w postaci porażki z Belgią, w drugiej części MŚ zaprezentowali się bardzo dobrze i sięgnęli po tytuł. W finałowym starciu Azzurri wygrali 3:1 z Bułgarią.
Do wzruszających chwil doszło nie tylko tuż po ostatnim gwizdku, ale i podczas ceremonii medalowej. Simone Giannelli pojawił się na podium, trzymając w dłoniach koszulkę nieobecnego Lavii.
Podczas łączenia z telewizją Rai reprezentanci Włoch zadedykowali zwycięstwo swojemu koledze.
- Mam problem z mówieniem. To z powodu rozczarowania brakiem Daniele. Wiem, jak wiele dla nas znaczył. Niestety, nie było go z nami, więc dziękuję mu za to, że był przy nas. Jestem dumny, że mogę tu nosić jego koszulkę - mówił Giannelli ze łzami w oczach.
- Dani, to dla ciebie. Wiesz, jak bardzo za tobą tęskniliśmy i jak bardzo cię tutaj potrzebowaliśmy. To zwycięstwo jest całkowicie dedykowane tobie - dodał Simone Anzani.
Siatkarze reprezentacji Włoch po raz piąty w historii wywalczyli złoty medal mistrzostw świata. Wcześniej triumfowali w latach 1990, 1994, 1998 i 2022, mają też w kolekcji srebro zdobyte w 1978 roku. Obronili tytuł wywalczony na poprzednich MŚ, które organizowały Polska i Słowenia. Bułgarzy zdobyli swój szósty medal w historii - we wcześniejszych edycjach sięgnęli po srebro (1970) i cztery brązowe krążki (1949, 1952, 1986, 2006).
Ceremonię medalową można zobaczyć w załączonym materiale.
Przejdź na Polsatsport.pl