Wzruszający gest Włocha na podium MŚ. Tak uhonorował kontuzjowanego kolegę

Jeszcze przed rozpoczęciem mundialu na ekipę prowadzoną przez Ferdinando de Giorgiego jak grom z jasnego nieba spadła informacja o kontuzji Daniele Lavii. Przyjmujący reprezentacji Włoch złamał rękę i musiał przejść operację.

Mimo absencji lidera, Włosi podołali. I choć w fazie grupowej przytrafiła im się wpadka w postaci porażki z Belgią, w drugiej części MŚ zaprezentowali się bardzo dobrze i sięgnęli po tytuł. W finałowym starciu Azzurri wygrali 3:1 z Bułgarią.

Do wzruszających chwil doszło nie tylko tuż po ostatnim gwizdku, ale i podczas ceremonii medalowej. Simone Giannelli pojawił się na podium, trzymając w dłoniach koszulkę nieobecnego Lavii.

Podczas łączenia z telewizją Rai reprezentanci Włoch zadedykowali zwycięstwo swojemu koledze.

- Mam problem z mówieniem. To z powodu rozczarowania brakiem Daniele. Wiem, jak wiele dla nas znaczył. Niestety, nie było go z nami, więc dziękuję mu za to, że był przy nas. Jestem dumny, że mogę tu nosić jego koszulkę - mówił Giannelli ze łzami w oczach.

- Dani, to dla ciebie. Wiesz, jak bardzo za tobą tęskniliśmy i jak bardzo cię tutaj potrzebowaliśmy. To zwycięstwo jest całkowicie dedykowane tobie - dodał Simone Anzani.

Siatkarze reprezentacji Włoch po raz piąty w historii wywalczyli złoty medal mistrzostw świata. Wcześniej triumfowali w latach 1990, 1994, 1998 i 2022, mają też w kolekcji srebro zdobyte w 1978 roku. Obronili tytuł wywalczony na poprzednich MŚ, które organizowały Polska i Słowenia. Bułgarzy zdobyli swój szósty medal w historii - we wcześniejszych edycjach sięgnęli po srebro (1970) i cztery brązowe krążki (1949, 1952, 1986, 2006).

Ceremonię medalową można zobaczyć w załączonym materiale.