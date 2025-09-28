Za Robertem Kubicą kolejny wyścig. Tym razem dziesiąte miejsce

Drugie miejsce wywalczył Peugeot, a trzecie Porsche.

Alpine odniósł pierwsze zwycięstwo w WEC, w niedzielnym wyścigu jechali: Charles Milesi, Ferdinand Habsburg i Paul Loup Chatin.

AF Corse, prywatny team Ferrari, uzyskał najlepszy wynik z trzech samochodów tej marki. Dwa zespoły fabryczne uplasowały się bowiem za bolidem z numerem 83.

Prowadzący w mistrzostwach świata w kategorii Hypercar pierwszy zespół Ferrari, w którym jeżdżą Włosi Alessandro Pier Guidi i Antonio Giovinazzi oraz Brytyjczyk James Calado, główny rywal AF Corse w walce o tytuł, dostał na godzinę przed końcem wyścigu karę stop and go 30 sekund za przekraczanie limitu toru i ostatecznie został sklasyfikowany na 15. pozycji.

Wyścig na Fuji rozpoczął w AF Corse Brytyjczyk Phil Hanson. Jechał prawie trzy godziny, ale nie udało mu się zbliżyć do czołówki. Po nim samochód przejął Chińczyk Yifey Ye, on także nie przebił się do czołowej dziesiątki. Kubica zasiadł za kierownicą jako ostatni, na godzinę przed metą i to on wyprowadził zespół na 10. pozycję.

Hanson miał pecha, brał udział w kraksie spowodowanej już na początku rywalizacji przed kierowcę Aston Martina. W jej wyniku w karoserii Ferrari 499P powstała ogromna dziura. - Co robimy, nie mam tempa? - pytał Hanson przez radio. Bolid AF Corse udało się naprawić, ale Brytyjczyk dobrego tempa już nie odzyskał.

AF Corse za wywalczenie 10. lokaty powiększył swoje konto w cyklu WEC o jeden punkt i utrzymał drugą lokatę w klasyfikacji generalnej. Nadal prowadzi Ferrari z numerem 51, strata teamu Kubicy zmalała do 14 pkt. W tej sytuacji walka o tytuł zakończy się 8 listopada na torze w Bahrajnie, gdzie będzie rozegrana ostatnia, ósma runda WEC w sezonie 2025.

FIA World Endurance Championship 2025, organizowane przez Federation Internationale de l’Automobile (FIA) i Automobile Club de l'Ouest (ACO), odbywają się po raz trzynasty w historii. Startują prototypy i grand tourery podzielone na dwie kategorie - Hypercar i LMGT3. Sezon rozpoczął się wyścigiem na torze Losail w Katarze, a zakończy na torze w Bahrajnie.

