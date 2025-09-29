Pogoń zgromadziła dotychczas 15 punktów, notując cztery zwycięstwa, trzy remisy i trzy porażki. Podopieczni Piotra Stolarczyka w ostatnim spotkaniu pokonali Stal Mielec 2:1 dzięki bramce Dawida Barnowskiego w ostatniej minucie meczu.

ZOBACZ TAKŻE: Skromne zwycięstwo Legii na Łazienkowskiej. Zdecydował rzut karny

ŁKS ma na koncie 12 "oczek". W poprzedniej kolejce piłkarze Szymona Grabowskiego bezbramkowo zremisowali na własnym stadionie z Wieczystą Kraków, a tydzień wcześniej przegrali z Ruchem Chorzów 1:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - ŁKS na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 17:00.

MR, Polsat Sport