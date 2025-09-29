Wisła znajduje się na fotelu lidera Betclic 1 Ligi. Podopieczni Mariusza Jopa w dziewięciu rozegranych spotkaniach zdobyli 22 punkty, zaliczając dotychczas tylko jedną porażkę. W ostatnim spotkaniu drużyna z Małopolski pokonała Górnik Łęczna 2:1 po bramkach Angela Rodado i Darijo Grujcicia.

Polonia również dobrze sobie ostatnio radzi w ligowych zmaganiach. Piłkarze Łuksza Tomczyka są niepokonani od pięciu kolejek i z dorobkiem 19 "oczek" znajduje się w górnej części tabeli. W poprzedniej serii gier bytomianie pokonali Miedź Legnica 4:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 19:00.

MR, Polsat Sport