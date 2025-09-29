Było ich aż 38. Jak siatkarze z PlusLigi poradzili sobie na MŚ?

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn 2025 już za nami. Wystartowały w nich 32 reprezentacje. Był to turniej sensacji, zaskakujących wyników i porażek kilku faworytów do medali.

ZOBACZ TAKŻE: Były selekcjoner nie ma wątpliwości po MŚ siatkarzy. To nazwał największym zaskoczeniem

Polscy siatkarze nie zawiedli i na Filipinach wywalczyli brązowy medal. W meczu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1. Po złoto sięgnęli Włosi, którzy w wielkim finale pokonali Bułgarów 3:1 i obronili tytuł wywalczony przed trzema laty.

Wśród gwiazd mistrzostw świata nie zabrakło obecnych i przyszłych siatkarzy z PlusLigi. Wśród reprezentantów powołanych na czempionat znaleźli się przedstawiciele aż 13 klubów. Jak im poszło?

Włochy - 1. miejsce

Kamil Rychlicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)



Bułgaria - 2. miejsce

Asparuch Asparuchow (Ślepsk Malow Suwałki)

Aleks Grozdanow (Bogdanka LUK Lublin)



Polska - 3. miejsce

Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Kewin Sasak (Bogdanka LUK Lublin)

Jakub Kochanowski, Jan Firlej (PGE Projekt Warszawa)

Artur Szalpuk (Asseco Resovia Rzeszów)

Jakub Popiwczak (Aluron CMC Warta Zawiercie)

Maksymilian Granieczny (JSW Jastrzębski Węgiel)

Szymon Jakubiszak (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Jakub Nowak (Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa)



Czechy - 4. miejsce

Patrik Indra (Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa)

Lukas Vasina (Asseco Resovia Rzeszów)



USA - 5. miejsce

Erik Shoji (Asseco Resovia Rzeszów)

Kyle Ensing (Aluron CMC Warta Zawiercie)



Iran - 8. miejsce

Amirhosejn Esfandijar (InPost ChKS Chełm)



Argentyna - 9. miejsce

Luciano De Cecco (Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa)

Joaquin Gallego (Ślepsk Malow Suwałki)



Serbia - 10. miejsce

Miran Kujundzić (JSW Jastrzębski Węgiel)



Kanada - 14. miejsce

Fynnian McCarthy, Daenan Gyimah (Bogdanka LUK Lublin)



Finlandia - 15. miejsce

Voitto Koykka (Energa Trefl Gdańsk)



Portugalia - 16. miejsce

Miguel Tavares (Aluron CMC Warta Zawiercie)



Brazylia - 17. miejsce

Chizoba Eduardo Neves Atu (Cuprum Stilon Gorzów)

Alan Souza (PGE GiEK Skra Bełchatów)

Henrique Honorato (Ślepsk Malow Suwałki)



Francja - 18. miejsce

Yacine Louati (Asseco Resovia Rzeszów)

Benjamin Toniutti (JSW Jastrzębski Węgiel)

Mathis Henno (Cuprum Stilon Gorzów)

Niemcy - 21. miejsce

Tobias Brand (Energa Trefl Gdańsk)

Anton Brehme (JSW Jastrzębski Węgiel)



Ukraina - 24. miejsce

Jurij Semeniuk (PGE Projekt Warszawa)

Wasyl Tupczij, Illa Kowalow, Jarosław Pampuszko (Barkom Każany Lwów)



Rumunia - 29. miejsce





Daniel Chitigoi (PGE GiEK Skra Bełchatów)

Jak widać, największym "dobrobytem" wśród reprezentantów może pochwalić się ekipa mistrzów Polski - Bogdanka LUK Lublin. W szeregach tego zespołu gra sześciu uczestników siatkarskiego mundialu. Co więcej, w Lublinie występuje również najwięcej medalistów - trzech brązowych (Leon, Komenda, Sasak) i jeden srebrny (Asparuchow).

Czterech uczestników MŚ broni barw Asseco Resovii i JSW Jastrzębskiego Węgla, a po trzech - Aluronu CMC Warty Zawiercie, Ślepska Malow Suwałki, Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa, PGE Projektu Warszawa i Barkomu Każany Lwów.

W przyszłym sezonie PlusLigi wystąpi aż 10 medalistów MŚ: jeden złoty, dwóch srebrnych i 10 brązowych. Już od pierwszej piłki można się zatem spodziewać niezwykle zaciętej rywalizacji.

Nowy sezon PlusLigi rozpocznie się 21 października.