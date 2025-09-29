Były selekcjoner nie ma wątpliwości po MŚ siatkarzy. To nazwał największym zaskoczeniem

W meczu o brązowy medal Polacy wygrali z Czechami też 3:1.

- Bułgarzy mieli kilka dobrych wyników w Lidze Narodów, ale ogólnie nic nie wskazywało na to, że dotrą aż do finału mistrzostw. Pozycja Czech też jest zaskoczeniem, jednak patrząc na mecze, które rozegrali, nie odnieśli żadnego szczególnego zwycięstwa. Obie drużyny miały dobre losowanie. A na przykład Argentyna grała bardzo dobrze, ale musiała zmierzyć się z Włochami w 1/8 finału – dodał mieszkający od 13 lat w śląskich Żorach szkoleniowiec.

Na fazie grupowej udział w MŚ zakończyli trzykrotni mistrzowie globu Brazylijczycy oraz mistrzowie olimpijscy z Tokio i Paryża Francuzi.

- Normalnie byłoby zaskoczeniem, gdyby mistrz olimpijski nie dotarł do drugiej rundy MŚ, ale historia tej francuskiej drużyny to kilka dużych turniejów, kilka słabych i nie wyglądali dobrze. Może Brazylia też, ale tak naprawdę rozegrała tylko jeden słaby mecz w bardzo emocjonującym dniu (z Serbią 0:3) – dodał mający od maja 2022 polskie obywatelstwo Lebedew.

Podkreślił, że zespołem, który poczynił największe postępy, jest bez wątpienia Bułgaria. Przyznał, że podobał mu się styl gry Belgów i Amerykanów.

- Ogólnie poziom mistrzostw nie był najwyższy. Było wiele emocjonujących meczów i świetnych występów, ale nie sądzę, żebyśmy zapamiętali ten turniej jako wspaniały – zauważył.

Nie ukrywał, że Włosi i Polacy byli dla niego faworytami przed zawodami.

- Dla mnie Włochy i Polska to dwie najlepsze drużyny na świecie i myślałem, że jedna z nich wygra turniej. Polska drużyna nie wyglądała komfortowo przez cały turniej, nawet jeśli wygrywała. W Lidze Narodów było tak samo, a potem biało-czerwoni świetnie zaprezentowali się w play off. Myślałem, że na Filipinach może być podobnie, ale bez Bartosza Kurka i Tomasza Fornala zawsze wyglądało to na ciężką pracę. Włosi byli w lepszej formie, zarówno psychicznej, jak i fizycznej w ostatnich meczach – powiedział były szkoleniowiec reprezentacji Australii (2017-2020).

Jego zdaniem brązowy medal może być z jednej strony dla polskich kibiców rozczarowujący, ale biało-czerwoni nadal są jedną z dwóch najlepszych drużyn świata.

- I jestem pewien, że w następnym turnieju znów będą faworytami – podkreślił Lebedew, prowadzący obecnie pierwszoligową PSG Stal Nysa.

W lipcu z tą drużyną trenowali wracający do formy po kontuzjach reprezentanci Bartosz Kurek i Norbert Huber.

Lebedew w przeszłości był trenerem Jastrzębskiego Węgla i Aluronu CMC Warta Zawiercie. Prowadził też niemieckie VfB Friedrichshafen i Recycling Volleys Berlin oraz krótko kadrę Słowenii.

JŻ, PAP