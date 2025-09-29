ENBL: Dziki Warszawa - Rigas Zelli. Relacja live i wynik na żywo

Warto podkreślić, że Dziki Warszawa w poprzednim sezonie byli jedynym polskim zespołem koszykarskim, który wystąpił w turnieju finałowym międzynarodowych rozgrywek. Były to zmagania właśnie ENBL. Ekipa ze stolicy dotarła do półfinału, w którym przegrała z Newcastle Eagles 67:80. W meczu o trzecie miejsce polska drużyna wygrała jednak ze Slovanem Bratysława 80:78.

Warszawianie mają chrapkę na co najmniej podobny wynik w tym sezonie. Na krajowym podwórku Dziki pierwszy mecz w Orlen Basket Lidze mają zaplanowany na 4 października. Tego samego dnia swoje premierowe spotkanie w lidze łotewskiej rozegra zespół z Rygi.

Obie drużyny nie miały okazji wcześniej ze sobą rywalizować.

