ENBL: Dziki Warszawa - Rigas Zelli. Relacja live i wynik na żywo

Koszykówka

Dziki Warszawa - Rigas Zelli to jeden z poniedziałkowych meczów pierwszej kolejki Północnoeuropejskiej Ligi Koszykarzy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Warto podkreślić, że Dziki Warszawa w poprzednim sezonie byli jedynym polskim zespołem koszykarskim, który wystąpił w turnieju finałowym międzynarodowych rozgrywek. Były to zmagania właśnie ENBL. Ekipa ze stolicy dotarła do półfinału, w którym przegrała z Newcastle Eagles 67:80. W meczu o trzecie miejsce polska drużyna wygrała jednak ze Slovanem Bratysława 80:78.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy raz w historii! Polski klub sięgnął po trofeum

 

Warszawianie mają chrapkę na co najmniej podobny wynik w tym sezonie. Na krajowym podwórku Dziki pierwszy mecz w Orlen Basket Lidze mają zaplanowany na 4 października. Tego samego dnia swoje premierowe spotkanie w lidze łotewskiej rozegra zespół z Rygi.

 

Obie drużyny nie miały okazji wcześniej ze sobą rywalizować.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Dziki Warszawa - Rigas Zelli na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
