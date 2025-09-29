Fatalne wieści. Był w znakomitej formie, teraz czeka go przerwa od gry

Wychowanek Korony prezentował ostatnio świetną dyspozycję i był jednym z liderów drużyny trenera Jacka Zielińskiego. Potwierdzeniem tego był ostatni ligowy mecz z Lechią. 25-letni skrzydłowy zdobył dwie bramki, a jego zespół wygrał ten pojedynek 3:0. Długosz nie dotrwał do końca spotkania, boisko musiał opuścić z powodu kontuzji.

- Przeprowadzone dzisiaj badania wykazały uszkodzenie mięśnia dwugłowego uda. Wiktora czeka ok. 8-10 tygodni przerwy – poinformował kielecki klub w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych.

To spore osłabienie dla kieleckiego zespołu, który jest jedną z największych rewelacji obecnych rozgrywek. Drużyna, która w poprzednich sezonach niemal do samego końca walczyła o utrzymanie, zajmuje po 10 kolejkach trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 18 punktów. Kielczanie nie przegrali w ostatnich ośmiu spotkaniach, wygrywając pięć z nich, a trzy remisując.

W następnym meczu Korona zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.

PAP