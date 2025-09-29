FIFA bezlitosna! Trzy punkty odebrane reprezentacji

Piłka nożna

Republika Południowej Afryki została pozbawiona trzech punktów w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata 2026. W drużynie grał nieuprawniony zawodnik - poinformowała FIFA. Kara może utrudnić RPA bezpośredni awans do przyszłorocznych finałów.

fot. PAP

Komisja dyscyplinarna FIFA uznała, że w zespole RPA wystąpił pomocnik Tebeho Mokoeny w wygranym 2:0 meczu u siebie z Lesotho. Piłkarz zagrał, a powinien pauzować z powodu żółtych kartek otrzymanych w poprzednich spotkaniach. Lesotho wygrało walkowerem 3:0.

 

Po tej decyzji drużyna RPA nadal prowadzi w tabeli, ale teraz tylko różnicą bramek nad Beninem. Do zakończenie rywalizacji w tej fazie pozostały dwie kolejki. 

IM, PAP
