FIFA bezlitosna! Trzy punkty odebrane reprezentacji

Komisja dyscyplinarna FIFA uznała, że w zespole RPA wystąpił pomocnik Tebeho Mokoeny w wygranym 2:0 meczu u siebie z Lesotho. Piłkarz zagrał, a powinien pauzować z powodu żółtych kartek otrzymanych w poprzednich spotkaniach. Lesotho wygrało walkowerem 3:0.

Po tej decyzji drużyna RPA nadal prowadzi w tabeli, ale teraz tylko różnicą bramek nad Beninem. Do zakończenie rywalizacji w tej fazie pozostały dwie kolejki.

IM, PAP