Gwiazda boksu zatrzymana przez policję. Pogromca Canelo w kajdankach

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Omaha, czyli rodzinnym mieście Crawforda. Co ciekawe, dzień wcześniej odbyła się tam parada na cześć pięściarza, który 13 września pokonał Saula "Canelo" Alvareza i odebrał mu cztery pasy mistrzowskie w kategorii superśredniej.

Jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez Departament Policji w Omaha, powodem zatrzymania 38-latka była brawurowa jazda. W trakcie wykonywania czynności funkcjonariusz zauważył u Crawforda broń, więc nakazał mu wyjść z pojazdu i założył mu kajdanki. Z uwagi na to, że zarówno "Bud", jak i jego ochroniarz mieli pozwolenie na broń, cała sytuacja zakończyła się mandatem.

– Dla bezpieczeństwa wszystkim czterem pasażerom nakazano opuścić pojazd pod groźbą użycia broni. Kierowcą okazał się pan Crawford, co potwierdzono po sprawdzeniu prawa jazdy. Otrzymał mandat za brawurową jazdę. U jednego z pasażerów – członka ochrony Crawforda – również znaleziono legalnie posiadaną broń. Policja potwierdziła, że wszyscy pasażerowie mieli prawo do jej noszenia. Na prośbę pana Crawforda na miejsce przybył jego przełożony oraz porucznik policji – napisano w oświadczeniu.

Crawford stoczył w swojej karierze 42 zawodowe pojedynki i ani razu nie przegrał. Po pokonaniu Alvareza został pierwszym w historii pięściarzem w erze czterech pasów, który zunifikował tytuły mistrza świata w trzech kategoriach wagowych.

IM, Polsat Sport