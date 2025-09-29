Gwiazda boksu zatrzymana przez policję. Pogromca Canelo w kajdankach

Jeden z najlepszych obecnie pięściarzy zawodowych, Terence Crawford, został w niedzielę zatrzymany przez policję. Wobec posiadacza pasów mistrzowskich w kategorii superśredniej użyto nawet kajdanek, ale ostatecznie skończyło się na mandacie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Omaha, czyli rodzinnym mieście Crawforda. Co ciekawe, dzień wcześniej odbyła się tam parada na cześć pięściarza, który 13 września pokonał Saula "Canelo" Alvareza i odebrał mu cztery pasy mistrzowskie w kategorii superśredniej.

 

Jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez Departament Policji w Omaha, powodem zatrzymania 38-latka była brawurowa jazda. W trakcie wykonywania czynności funkcjonariusz zauważył u Crawforda broń, więc nakazał mu wyjść z pojazdu i założył mu kajdanki. Z uwagi na to, że zarówno "Bud", jak i jego ochroniarz mieli pozwolenie na broń, cała sytuacja zakończyła się mandatem.

 

– Dla bezpieczeństwa wszystkim czterem pasażerom nakazano opuścić pojazd pod groźbą użycia broni. Kierowcą okazał się pan Crawford, co potwierdzono po sprawdzeniu prawa jazdy. Otrzymał mandat za brawurową jazdę. U jednego z pasażerów – członka ochrony Crawforda – również znaleziono legalnie posiadaną broń. Policja potwierdziła, że wszyscy pasażerowie mieli prawo do jej noszenia. Na prośbę pana Crawforda na miejsce przybył jego przełożony oraz porucznik policji – napisano w oświadczeniu.

 

Crawford stoczył w swojej karierze 42 zawodowe pojedynki i ani razu nie przegrał. Po pokonaniu Alvareza został pierwszym w historii pięściarzem w erze czterech pasów, który zunifikował tytuły mistrza świata w trzech kategoriach wagowych.

