Polka walczy o drugi końcowy triumf z rzędu. Przypomnijmy, że niewiele ponad tydzień temu okazała się najlepsza w zmaganiach w Seulu. Teraz próbuje powtórzyć ten wyczyn w Pekinie. Wiceliderka rankingu WTA ma już na swoim koncie dwa zwycięstwa. Najpierw pewnie pokonała Yue Yuan, a następnie uporała się z Camilą Osorio. Warto jednak podkreślić, że w tym drugim spotkaniu Kolumbijka skreczowała po pierwszym secie.

W 1/8 finału turnieju w Chinach przyjdzie jej zmierzyć się z Navarro. Amerykanka plasuje się obecnie na 17. miejscu w światowym rankingu. Do tej pory w Pekinie 24-latka wygrywała z Eleną Gabrielą Ruse oraz Lois Boisson. Dodajmy jednak, że Francuzka skreczowała w drugim secie.

Dotąd obie panie mierzyły się ze sobą dwukrotnie i w obu przypadkach zwyciężała Świątek. Jak będzie tym razem?

Iga Świątek - Emma Navarro na żywo. WTA w Pekinie. Relacja live i wynik online

mtu, Polsat Sport