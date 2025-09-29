Kontuzja mistrzyni Wimbledonu! Koniec sezonu?

29-latka kreczowała w meczu trzeciej rundy przeciwko Madison Kessler (6:1, 5:7, 0:3). Początkowo wydawało się, że uraz Czeszki jest niegroźny, ale okazało się inaczej.

Zwyciężczyni Wimbledonu z 2024 roku poinformowała, że postanowiła wrócić do Europy i tam wyleczyć kontuzję.

"Takie chwile nigdy nie są łatwe. Byłam tak podekscytowana tym azjatyckim swingiem, wyczekiwałam każdej chwili na korcie i poza nim. Niestety, musiał się on skończyć szybciej z powodu kontuzji. Po wczorajszym wysiłku stało się jasne, że to poważniejsze, niż początkowo myślałam i nie wiem jeszcze, ile czasu zajmie mi rekonwalescencja. Wracam do Europy, aby spotkać się z moim zespołem medycznym i skupić się na powrocie do zdrowia, krok po kroku" - napisała Czeszka na instastory.

Być może Krejcikovej w tym roku już nie zobaczymy. Sezon tenisowy powoli dobiega końca. Przed zawodniczkami ostatni miesiąc rywalizacji. W listopadzie osiem najlepszych tenisistek tego sezonu weźmie udział w WTA Finals w Rijadzie.