KPS Food & Elmas Babilon MMA 55 – wielki rewanż Kołecki vs Łazarz odbędzie się w Radomiu

Tym razem stawką będzie mistrzowski pas Babilon MMA w wadze półciężkiej (93 kg). Na gali wystąpi także mistrz świata w boksie Krzysztof Głowacki, który przeszedł do Babilonu z KSW.

Głośne rewanżowe starcie złotego medalisty olimpijskiego i legendy polskiego sportu z doświadczonym weteranem polskich i europejskich federacji zapowiada się na jedno z największych w historii Babilon MMA. Będzie to zarazem jedno z najgłośniejszych wydarzeń tego roku w polskim MMA.



Szymon Kołecki (12-2) to mistrz i wicemistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów oraz jeden z najpopularniejszych polskich sportowców i zawodników MMA, który wraca do klatki z jasnym celem – zrewanżować się Łazarzowi za porażkę sprzed kilku miesięcy i zwieńczyć karierę zdobyciem mistrzowskiego pasa Babilon MMA.



Marcin „Bane” Łazarz (17-10) to z kolei wojownik z powołania, dawny mistrz organizacji FEN i BAMMA oraz weteran KSW, który na gali Babilon MMA 53 w Międzyzdrojach sensacyjnie znokautował Kołeckiego w drugiej rundzie i zrobił wielki krok w kierunku napisania własnej legendy w polskim sporcie.



– Nie mam wątpliwości, że na ten rewanż czekają wszyscy kibice MMA w Polsce. Pierwsze starcie było porywające i zakończyło się efektownym nokautem, a teraz stawka będzie jeszcze większa – bo Szymon i Marcin powalczą o mistrzowski pas. Na pięknym i nowoczesnym obiekcie w Radomiu kibice będą świadkami prawdziwej sportowej wojny. Obaj będą zmotywowani jak nigdy i nikt nie zrobi kroku wstecz – zapowiada promotor Tomasz Babiloński.



Zakontraktowanie pojedynku Kołecki vs Łazarz 2 i złożenie bardzo mocnej karty walk na galę w Radomiu było możliwe dzięki pozyskaniu sponsora tytularnego – listopadowa impreza nosi pełną nazwę KPS Food & Elmas Babilon MMA 55. W klatce kibice zobaczą również byłego dwukrotnego mistrza świata zawodowców w boksie - Krzysztofa "Główkę" Głowackiego, który po występach w KSW przechodzi do Babilon MMA i stoczy swój kolejny pojedynek w formule mieszanych sztuk walki. Rywal „Główki” zostanie ogłoszony wkrótce.



– Krzysztof Głowacki to kolejna legenda polskiego boksu. Jego historia zatoczyła prawdziwe koło, bo przed kilkunastu laty na galach bokserskich Babilonu toczył swoje pierwsze zawodowe pojedynki. Później wszyscy podziwialiśmy go na światowych ringach i na Stadionie Narodowym w KSW, a teraz ponownie będzie porywał kibiców na galach pod szyldem Babilon. Kto wie, być może w przyszłości zobaczymy go jeszcze w starciu np. z Szymonem Kołeckim. O walce dwóch legend polskiego sportu mówiłaby cała Polska – przekonuje Tomasz Babiloński.



KPS Food & Elmas Babilon MMA 55 w Radomiu zapowiada się więc na gorący listopadowy wieczór pełen sportowych emocji, potężnych uderzeń i widowiska na najwyższym poziomie! Fani mocnych wrażeń zgromadzeni w nowoczesnej hali w Radomiu długo będą mieli co opowiadać. Kolejne nazwiska i zestawienia z karty walk zostaną ujawnione już w przyszłym tygodniu.

