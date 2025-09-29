Poprzednia kampania podopiecznych Adriana Siemieńca w Lidze Konferencji potoczyła się kapitalnie. Białostocczanie potrafili przebrnąć przez fazę ligową i ostatecznie zatrzymali się dopiero na ćwierćfinale, w którym odpadli z późniejszym finalistą Betisem.

Apetyty, aby co najmniej powtórzyć ten wyczyn są olbrzymie. Tym bardziej, że Jagiellonia udanie rozpoczęła ten sezon na krajowym podwórku, o czym świadczy czwarte miejsce i punkt srtaty do Górnika Zabrze w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Ze wszystkich naszych pucharowiczów w tym sezonie, to najwyższa lokata.

Białostocczanie mieli ostatnio znakomite przetarcie przed europejskimi zmaganiami, bo zmierzyli się z Legią Warszawa oraz Lechem Poznań. Oba spotkania zakończyło się remisami, odpowiednio 0:0 i 2:2. Taki rezultat z pewnością nikogo nie zadowoli w domowym starciu z Hamrum. To znacznie niżej notowany rywal z Malty, który w swoich rozgrywkach zajmuje trzecią pozycję.

Warto przypomnieć, że rywalami "Jagi" w fazie ligowej będą również Strasbourg, Shkendija, KuPS, Rayo Vallecano oraz AZ Alkmaar.

Jagiellonia - Hamrum. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Hamrum Spartans od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

