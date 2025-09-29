Lech po zdobyciu mistrzostwa Polski w poprzednim sezonie, miał chrapkę na awans do Ligi Mistrzów, ale ten cel został brutalnie zweryfikowany, podobnie jak przepustka do Ligi Europy. Na szczęście "Kolejorz" nie został z niczym i jesienią powalczy w Lidze Konferencji.

Rywalami piłkarzy ze stolicy Wielkopolski będą Rapid, Lincoln, Rayo Vallecano, Lozanna, Mainz oraz Sigma Ołomuniec.

W najbliższy czwartek do Poznania zawita Rapid, który jest liderem austriackiej ekstraklasy, mimo derbowej porażki w miniony weekend z Austrią Wiedeń 1:3. To bardzo dobrze znana drużyna w naszym kraju, z którą w niedalekiej przeszłości rywalizowały Legia czy Raków.

Lech w PKO BP Ekstraklasie spisuje się przyzwoicie. Ostatnio dwukrotnie zremisował 2:2 z Rakowem Częstochowa oraz Jagiellonią Białystok i w tabeli zajmuje siódme miejsce z czterema punktami straty do liderującego Górnika Zabrze.

Gdzie obejrzeć mecz Lech - Rapid? O której godzinie?

Transmisja meczu Lech Poznań - Rapid Wiedeń od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 18:00.

