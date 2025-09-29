Warszawianie w poprzednim sezonie dotarli aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji i zostali zatrzymani dopiero przez Chelsea, która ostatecznie sięgnęła po triumf w tych rozgrywkach. Warto przy tym wspomnieć, że Legia, mimo porażki w dwumeczu, potrafiła wygrać na Stamford Bridge.

Triumfatorzy Pucharu Polski kolejny raz wystąpią w Lidze Konferencji i postarają się co najmniej o powtórkę tego wyczynu. Pierwszym rywalem będzie Samsunspor, który w miniony weekend zremisował w lidze tureckiej z Gaziantepem 2:2 i w tabeli zajmuje piąte miejsce.

Z kolei Legia ma za sobą trudne starcia w PKO BP Ekstraklasie. Najpierw remis 1:1 w Częstochowie z Rakowem, potem bezbramkowy remis u siebie z Jagiellonią Białystok. Ostatnio "Wojskowi" pokonali na własnym stadionie Pogoń Szczecin 1:0. W tabeli Legia zajmuje szóste miejsce z czterema punktami straty do prowadzącego Górnika Zabrze.

Przeciwnikami ekipy ze stolicy w Lidze Konferencji będą również Szachtar Donieck, Celje, Sparta Praga, Noah i Lincoln.

Gdzie obejrzeć mecz Legia - Samsunspor? O której godzinie?

Transmisja meczu Legia Warszawa - Samsunspor od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

