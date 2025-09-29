Raków debiutował na niwie europejskiej kilka lat temu i wówczas przystąpił do kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Konferencji. Nie udało się przez nią przebrnąć, a pierwszy raz częstochowianie zapewnili sobie awans do fazy głównej potyczek na Starym Kontynencie w sezonie 2023/2024, kiedy dzielnie walczyli o przepustkę do Ligi Mistrzów, aby ostatecznie wylądować w Lidze Europy.

Teraz wicemistrzowie Polski zadebiutują w Lidze Konferencji i będzie to również debiut na tym poziomie dla Marka Papszuna, który wrócił pod Jasną Górę rok temu. Jego zespół na razie zawodzi w PKO BP Ekstraklasie, będąc dopiero na dziewiątym miejscu w tabeli ze stratą już ośmiu punktów do prowadzącego Górnika Zabrze. Ostatnio jednak czerwono-niebieskim udało się wygrać w Łodzi z Widzewem 1:0, strzelając gola w doliczonym czasie gry.

Raków ma wysoko zawieszoną poprzeczkę przed pierwszym starciem w Lidze Konferencji. Universitatea to lider rumuńskiej ekstraklasy. Dodatkowo częstochowianie, już niejako tradycyjnie, nie mogą rozgrywać swoich domowych meczów w Europie we własnym mieście. Stadion przy Limanowskiego nie spełnia bowiem wymogów UEFA. A to oznacza, że RKS będzie podejmował swoich rywali w Sosnowcu.

Oprócz starcia z Universitateą, Raków zagra w fazie ligowej z Sigmą Ołomuniec, Spartą Praga, Rapidem Wiedeń, Zrinjskim i Omonią Nikozja.

Gdzie obejrzeć mecz Raków - Universitatea? O której godzinie?

Transmisja meczu Raków Częstochowa - Universitatea Craiova od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

