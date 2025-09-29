Mistrzostwa świata siatkarzy już za nami! Zobacz najlepsze akcje turnieju (WIDEO)

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn 2025 już za nami. Wystartowały w nich 32 reprezentacje. Był to turniej sensacji, zaskakujących wyników i porażek kilku faworytów do medali.

Polscy siatkarze nie zawiedli i na Filipinach wywalczyli brązowy medal. W meczu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1. Po złoto sięgnęli Włosi, którzy w wielkim finale pokonali Bułgarów 3:1 i obronili tytuł wywalczony przed trzema laty.

Podczas mundialu mieliśmy do czynienia z wieloma sensacjami, takimi jak klęski Francuzów czy Brazylijczyków już w fazie grupowej. Nie zabrakło również pozytywnych niespodzianek. Jedną z nich była niesamowita dyspozycja Czechów, którzy ostatecznie uplasowali się na czwartym miejscu.

Zapierające dech w piersiach wymiany, zaskakujące zagrywki, siatkarskie czapy, gwoździe wbijane w parkiet i sprytne zagrania mylące rywali. Wszystkie 32 drużyny pokazały, że siatkówka to nie tylko sport, ale też prawdziwe show.

Najlepsze akcje MŚ siatkarzy w materiałach wideo.

MŚ siatkarzy - najlepsze akcje turnieju

MŚ siatkarzy - najlepsze ataki turnieju

MŚ siatkarzy - najlepsze bloki turnieju

MŚ siatkarzy - najlepsze asy serwisowe turnieju