Mistrzostwa świata siatkarzy już za nami! Zobacz najlepsze akcje turnieju (WIDEO)

Dobiegły końca siatkarskie mistrzostwa świata na Filipinach. Po tytuł po raz drugi z rzędu sięgnęli Włosi, którzy w finałowym starciu triumfowali nad Bułgarami. Brąz przypadł w udziale Polakom. Pięknych wymian nie brakowało jednak na żadnym etapie turnieju. Zobacz najlepsze akcje całego turnieju.

fot. AFP

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn 2025 już za nami. Wystartowały w nich 32 reprezentacje. Był to turniej sensacji, zaskakujących wyników i porażek kilku faworytów do medali.

 

Polscy siatkarze nie zawiedli i na Filipinach wywalczyli brązowy medal. W meczu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1. Po złoto sięgnęli Włosi, którzy w wielkim finale pokonali Bułgarów 3:1 i obronili tytuł wywalczony przed trzema laty.

 

Podczas mundialu mieliśmy do czynienia z wieloma sensacjami, takimi jak klęski Francuzów czy Brazylijczyków już w fazie grupowej. Nie zabrakło również pozytywnych niespodzianek. Jedną z nich była niesamowita dyspozycja Czechów, którzy ostatecznie uplasowali się na czwartym miejscu. 

 

Zapierające dech w piersiach wymiany, zaskakujące zagrywki, siatkarskie czapy, gwoździe wbijane w parkiet i sprytne zagrania mylące rywali. Wszystkie 32 drużyny pokazały, że siatkówka to nie tylko sport, ale też prawdziwe show.

Najlepsze akcje MŚ siatkarzy w materiałach wideo.

MŚ siatkarzy - najlepsze akcje turnieju

 

 

MŚ siatkarzy - najlepsze ataki turnieju

 

 

MŚ siatkarzy - najlepsze bloki turnieju

 

 

MŚ siatkarzy - najlepsze asy serwisowe turnieju

 

MISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA
