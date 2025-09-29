Nie żyje były gwiazdor Realu Madryt. W przeszłości wygrał Puchar Europy

Araquistain karierę rozpoczął w SD Eibar, ale rozpoznawalność zyskał dzięki dobrej grze w barwach Realu Sociedad. Po pięciu latach spędzonych w tej drużynie przeniósł się do Realu Madryt.

W barwach "Królewskich" Hiszpan zdobył Puchar Europy, sześć tytułów La Liga i jeden Puchar Hiszpanii. W sezonie 1961/1962 otrzymał również Trofeum Zamory dla najlepszego bramkarza ligi.

Swojego legendarnego zawodnika pożegnał w mediach społecznościowych Real Madryt.

"Real Madryt CF, jego prezes i zarząd wyrażają głęboki żal z powodu śmierci José Araquistáina, jednego z najwybitniejszych i najbardziej legendarnych bramkarzy w historii klubu. Real Madryt pragnie złożyć kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie, kolegom z drużyny i wszystkim bliskim zmarłego" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Araquistain miał również na koncie sześć występów w kadrze Hiszpanii. Był powołany na mistrzostwa świata w Chile w 1962 roku.

KP, Polsat Sport