Niesamowita passa Szczęsnego w Barcelonie. To naprawdę się dzieje

W niedzielę 28 września FC Barcelona pokonała na własnym stadionie Real Sociedad 2:1 po bramkach Julesa Kounde i Roberta Lewandowskiego. Oprócz polskiego napastnika od pierwszej minuty między słupkami wystąpił Wojciech Szczęsny. Bramkarz solidnie się zaprezentował i zebrał dobre noty po tym meczu.

ZOBACZ TAKŻE: Powrót Szczęsnego, gol Lewandowskiego. Barcelona liderem La Liga!

Polski golkiper jest talizmanem dla swojego zespołu. Z 35-latkiem w bramce kataloński klub nie przegrał żadnego ligowego spotkania. Dla Szczęsnego mecz z Realem był 16. spotkaniem w La Lidze w brawach "Blaugrany" - z czego 15 z nich kończyło się zwycięstwem podopiecznych Hansiego Flicka, a w jednym nastąpił podział punktów.

Warto dodać, że debiut Polaka w hiszpańskiej Ekstraklasie miał miejsce 26 stycznia tego roku. Jego zespół pokonał wtedy Valencię CF aż 7:1, a jedyne dwie porażki, jakie zaliczył, będąc w Barcelonie, miały miejsce w Lidze Mistrzów - z Borussią Dortmund w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym oraz z Interem Mediolan w półfinale, kiedy włoski zespół po dogrywce awansował do finału.

Okazją dla Szczęsnego do przedłużenia tej ligowej serii będzie niedzielne starcie z Sevillą. Wcześniej, bo już w środę 1 października, Barca podejmie PSG w ramach drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bardzo prawdopodobne, że Polak zagra w obydwu spotkaniach od pierwszej minuty.

MR, Polsat Sport