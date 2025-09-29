One Punch: Walka na szczycie polskiego muay thai. Siegert i Królik zawalczą w Kartuzach
W sobotę, 4 października, w Kartuzach odbędzie się gala One Punch, organizowana wspólnie z Tuco Promotion. W jednym z głównych pojedynków zmierzą się dwaj czołowi reprezentanci polskiego muay thai: Oskar "Sugar" Siegert oraz Michał "Matrix" Królik. Wydarzenie będzie transmitowane na sportowych antenach Polsatu.
Dla Oskara Siegerta będzie to kolejny występ pod szyldem Tuco Promotion. Wcześniej walczył m.in. podczas Madness Cage Fighting 9, gdzie pokonał Italo Julio, a także na One Punch 2, kiedy po efektownym niskim kopnięciu zwyciężył z Rafaelem Hudsonem.
Siegert może pochwalić się licznymi osiągnięciami sportowymi – w tym srebrnym medalem Igrzysk Europejskich 2023, medalami mistrzostw Europy i świata, a także tytułami mistrza Polski w muay thai i K1. Jego główną specjalizacją pozostaje muay thai, choć odnosił sukcesy również w innych formułach.
W sierpniu zawodnik reprezentujący kielecki klub Klincz zadebiutował w organizacji ONE Championship. Zmierzył się tam z Mohammedem Sisaranim – jednym z czołowych zawodników rankingu. Walka była bardzo wyrównana i choć zakończyła się minimalną porażką Polaka, wielu obserwatorów miało odmienne zdanie co do werdyktu. Sam występ był jednak ważnym krokiem w karierze Siegerta i otworzył przed nim kolejne sportowe możliwości.
Zanim jednak ponownie pojawi się na gali ONE Championship, czeka go wymagające starcie na krajowym podwórku. Również w One, ale One Punch. Jego przeciwnikiem będzie Michał Królik, z którym mierzył się już wcześniej. W 2016 i 2017 roku Królik dwukrotnie pokonał Siegerta w formule K1 podczas gal Spartan Fight.
Królik to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w sportach uderzanych w Polsce. Na swoim koncie ma m.in. 22 tytuły mistrza Polski, a także mistrzostwo świata WAKO – zarówno w rywalizacji amatorskiej, jak i zawodowej. Choć jego najmocniejszą stroną jest kickboxing, nie unikał także startów w muay thai, boksie zawodowym czy walkach na gołe pięści. Jego doświadczenie i wszechstronność czynią go bardzo wymagającym przeciwnikiem.
W tym zestawieniu to jednak Siegert może pochwalić się bogatszym dorobkiem w formule muay thai, co może mieć znaczenie w sobotnim starciu.
Muay thai, uznawane za jedną z bardziej wymagających i intensywnych dyscyplin sportów walki, zyskuje w Polsce coraz większe zainteresowanie. Choć największą popularnością cieszy się w Azji – szczególnie w Tajlandii, gdzie jest sportem narodowym – również w Europie, w tym w Polsce, przyciąga coraz więcej zawodników i kibiców.
Charakterystyczne dla muay thai są duże tempo, intensywność i różnorodność technik. Dozwolone są nie tylko uderzenia pięściami i kopnięcia, ale również ciosy kolanami i łokciami, a także walka w klinczu. To sport, który łączy siłę fizyczną z dyscypliną i szacunkiem wobec przeciwnika. Dlatego też zaczyna przemawiać do najmłodszych kibiców sportu. Cieszę się, że doprowadzono do tej walki. Jestem wielkim fanem muay thai. To będzie super pojedynek i nie mogę się go doczekać – mówi Juliusz Turkowski, syn prezesa Tuco Promotion.
W Kartuzach zobaczymy również inne interesujące pojedynki. W walce na szczycie polskiego kickboxingu Adrian Gunia zmierzy się z Mateuszem Rajewskim. Dla Gunii będzie to okazja do sprawdzenia się w nowej-starej formule, a zwycięstwo może przybliżyć go do kontraktu z ONE Championship. Rajewski natomiast będzie chciał umocnić swoją pozycję w krajowej czołówce.
Widzowie zobaczą także powrót Sebastiana Rajewskiego, znanego m.in. z występów w Babilon MMA i KSW. Po serii porażek w formule MMA, zdecydował się wrócić do kickboxingu. Jego rywalem będzie Kuba Tymiński, trzykrotny mistrz Polski.
Gala One Punch w sobotę 4 października. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.