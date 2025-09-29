One Punch: Walka na szczycie polskiego muay thai. Siegert i Królik zawalczą w Kartuzach

Dla Oskara Siegerta będzie to kolejny występ pod szyldem Tuco Promotion. Wcześniej walczył m.in. podczas Madness Cage Fighting 9, gdzie pokonał Italo Julio, a także na One Punch 2, kiedy po efektownym niskim kopnięciu zwyciężył z Rafaelem Hudsonem.

Siegert może pochwalić się licznymi osiągnięciami sportowymi – w tym srebrnym medalem Igrzysk Europejskich 2023, medalami mistrzostw Europy i świata, a także tytułami mistrza Polski w muay thai i K1. Jego główną specjalizacją pozostaje muay thai, choć odnosił sukcesy również w innych formułach.

W sierpniu zawodnik reprezentujący kielecki klub Klincz zadebiutował w organizacji ONE Championship. Zmierzył się tam z Mohammedem Sisaranim – jednym z czołowych zawodników rankingu. Walka była bardzo wyrównana i choć zakończyła się minimalną porażką Polaka, wielu obserwatorów miało odmienne zdanie co do werdyktu. Sam występ był jednak ważnym krokiem w karierze Siegerta i otworzył przed nim kolejne sportowe możliwości.

Zanim jednak ponownie pojawi się na gali ONE Championship, czeka go wymagające starcie na krajowym podwórku. Również w One, ale One Punch. Jego przeciwnikiem będzie Michał Królik, z którym mierzył się już wcześniej. W 2016 i 2017 roku Królik dwukrotnie pokonał Siegerta w formule K1 podczas gal Spartan Fight.

Królik to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w sportach uderzanych w Polsce. Na swoim koncie ma m.in. 22 tytuły mistrza Polski, a także mistrzostwo świata WAKO – zarówno w rywalizacji amatorskiej, jak i zawodowej. Choć jego najmocniejszą stroną jest kickboxing, nie unikał także startów w muay thai, boksie zawodowym czy walkach na gołe pięści. Jego doświadczenie i wszechstronność czynią go bardzo wymagającym przeciwnikiem.

W tym zestawieniu to jednak Siegert może pochwalić się bogatszym dorobkiem w formule muay thai, co może mieć znaczenie w sobotnim starciu.

Muay thai, uznawane za jedną z bardziej wymagających i intensywnych dyscyplin sportów walki, zyskuje w Polsce coraz większe zainteresowanie. Choć największą popularnością cieszy się w Azji – szczególnie w Tajlandii, gdzie jest sportem narodowym – również w Europie, w tym w Polsce, przyciąga coraz więcej zawodników i kibiców.

Charakterystyczne dla muay thai są duże tempo, intensywność i różnorodność technik. Dozwolone są nie tylko uderzenia pięściami i kopnięcia, ale również ciosy kolanami i łokciami, a także walka w klinczu. To sport, który łączy siłę fizyczną z dyscypliną i szacunkiem wobec przeciwnika. Dlatego też zaczyna przemawiać do najmłodszych kibiców sportu. Cieszę się, że doprowadzono do tej walki. Jestem wielkim fanem muay thai. To będzie super pojedynek i nie mogę się go doczekać – mówi Juliusz Turkowski, syn prezesa Tuco Promotion.

W Kartuzach zobaczymy również inne interesujące pojedynki. W walce na szczycie polskiego kickboxingu Adrian Gunia zmierzy się z Mateuszem Rajewskim. Dla Gunii będzie to okazja do sprawdzenia się w nowej-starej formule, a zwycięstwo może przybliżyć go do kontraktu z ONE Championship. Rajewski natomiast będzie chciał umocnić swoją pozycję w krajowej czołówce.

Widzowie zobaczą także powrót Sebastiana Rajewskiego, znanego m.in. z występów w Babilon MMA i KSW. Po serii porażek w formule MMA, zdecydował się wrócić do kickboxingu. Jego rywalem będzie Kuba Tymiński, trzykrotny mistrz Polski.

Gala One Punch w sobotę 4 października. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

