Piątek w dobrej formie przed zgrupowaniem! Polak z kolejnym golem

Dla polskiego piłkarza była to druga bramka w rozgrywkach, a szósta w sezonie.

Piątek, który latem przeniósł się z tureckiego Istanbul Basaksehir, rozegrał całe spotkanie. Polski napastnik trafienie zaliczył w 48. minucie, pokonując byłego bramkarza Chelsea Londyn, Senegalczyka Edouarda Mendy'ego.

Jego gol ustalił wynik na 2:2.

Al-Duhail zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli grupy B z jednym punktem.

Al-Duhail - Al Ahli SC 2:2 (1:2)

Bramki: Edmilson Junior 25, Krzysztof Piątek 48 - Matheus Goncalves 42, Riyad Mahrez 45+1.

