Piątek w dobrej formie przed zgrupowaniem! Polak z kolejnym golem

Piłka nożna

Krzysztof Piątek zdobył bramkę w meczu 2. kolejki azjatyckiej Ligi Mistrzów. Jego katarski Al-Duhail SC zremisował u siebie 2:2 z saudyjskim Al-Ahli Dżudda.

Piątek w dobrej formie przed zgrupowaniem! Polak z kolejnym golem
fot: Cyfrasport
Krzysztof Piątek

Dla polskiego piłkarza była to druga bramka w rozgrywkach, a szósta w sezonie.

 

Piątek, który latem przeniósł się z tureckiego Istanbul Basaksehir, rozegrał całe spotkanie. Polski napastnik trafienie zaliczył w 48. minucie, pokonując byłego bramkarza Chelsea Londyn, Senegalczyka Edouarda Mendy'ego.

 

ZOBACZ TAKŻE: Deklasacja! Zagłębie nie dało szans Arce

 

Jego gol ustalił wynik na 2:2.

 

Al-Duhail zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli grupy B z jednym punktem.

 

Al-Duhail - Al Ahli SC 2:2 (1:2)

Bramki: Edmilson Junior 25, Krzysztof Piątek 48 - Matheus Goncalves 42, Riyad Mahrez 45+1.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
AL-AHLIAL-DUHAILAZJATYCKA LIGA MISTRZÓWINNEKRZYSZTOF PIĄTEKPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aston Villa - Bologna. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 