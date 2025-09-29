Piątek w dobrej formie przed zgrupowaniem! Polak z kolejnym golem
Krzysztof Piątek zdobył bramkę w meczu 2. kolejki azjatyckiej Ligi Mistrzów. Jego katarski Al-Duhail SC zremisował u siebie 2:2 z saudyjskim Al-Ahli Dżudda.
Krzysztof Piątek
Dla polskiego piłkarza była to druga bramka w rozgrywkach, a szósta w sezonie.
Piątek, który latem przeniósł się z tureckiego Istanbul Basaksehir, rozegrał całe spotkanie. Polski napastnik trafienie zaliczył w 48. minucie, pokonując byłego bramkarza Chelsea Londyn, Senegalczyka Edouarda Mendy'ego.
Jego gol ustalił wynik na 2:2.
Al-Duhail zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli grupy B z jednym punktem.
Al-Duhail - Al Ahli SC 2:2 (1:2)
Bramki: Edmilson Junior 25, Krzysztof Piątek 48 - Matheus Goncalves 42, Riyad Mahrez 45+1.
