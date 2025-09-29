Pierwsza próba za Zwolińską. Na razie bez medalu

Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska w K1, miała 2,1 s straty do Marx. Srebro w tej nieolimpijskiej konkurencji wywalczyła Słowenka Ajda Novak (0,98 s straty), a brąz Brazylijka Ana Satila (1,14). Aleksandra Góra była 21. (strata 5,41), a Dominika Brzeska (7,22).

W rywalizacji mężczyzn Llorente wyprzedził o 1,12 Brytyjczyka Josepha Clarke'a oraz o 1,68 Czecha Jakuba Krejciego. Najlepszy z Polaków Jakub Brzeziński był 21. (strata 4,32 s). Mateusz Polaczyk zajął 29. miejsce (4,81), Tadeusz Kuchno - 39. (5,91).

Na wtorek zaplanowano rywalizację kanadyjkarzy (kwalifikacje, rywalizacja drużynowa). W środę na tor wypłyną kajakarze (kwalifikacje, rywalizacja drużynowa), a w czwartek odbędą się półfinały i finały w C1. W piątek wyłonieni zostaną mistrzowie świata w K1, a w sobotę imprezę zakończą zawody w crossie.