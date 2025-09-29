Zagłębie plasuje się aktualnie w środku ligowej tabeli. Piłkarze Leszka Ojrzyńskiego zgromadzili dotychczas 10 punktów. Zawodnicy z Lubina od trzech kolejek są niepokonani - zanotowali zwycięstwo nad Lechem Poznań i zremisowali z Piastem Gliwice oraz Motorem Lublin.

Arka ma na koncie o jedno "oczko" mniej i znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zespół z Pomorza w swoim ostatnim meczu ligowym zremisował bezbramkowo z Koroną Kielce, a wcześniej przegrał z Widzewem Łódź 0:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 18:00.

MR, Polsat Sport