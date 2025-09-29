Polacy w komplecie awansowali do kolejnej fazy w MŚ w kayak crossie

Dla Polaków mistrzostwa świata w Australii są imprezą docelową w tym sezonie. To właśnie na nią szykowali się najbardziej, a potwierdza to fakt, że do Penrith przylecieli blisko trzy tygodnie przed zawodami. – I ta sztuka nam się udała, bo zarówno zaaklimatyzowaliśmy się, jak i solidnie potrenowaliśmy na torze olimpijskim – mówił przed zawodami Jakub Chojnowski, trener główny reprezentacji Polski.

Impreza mistrzowska ma zawsze swoją specyfikę, dlatego tym razem w Penrith rywalizacja rozpoczęła się od zawodów time trial w kayak crossie. O medale już pierwszego dnia walczyło sześcioro biało-czerwonych, których wspiera sponsor główny PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wśród panów najlepiej pojechał Jakub Brzeziński, który zanotował 21. miejsce, Mateusz Polaczyk był 29., a Tadeusz Kuchno 39. Cała trójka zakwalifikowała się więc do sobotnich wyścigów head-to-head.



– To nie był mój debiut w seniorskich mistrzostwach świata, bo w kayak crossie startowałem też w 2023 roku – mówi Kuchno. – Mój przejazd był optymalny, ale na ostatnim odcinku zabrakło tego, co chciałem pokazać. Cieszę się jednak, że dzięki wcześniej wywalczonym wynikom ponownie dostałem powołanie na seniorskie MŚ. Najważniejsze, że zakwalifikowałem się dalej i postaram się w sobotę pokazać jeszcze więcej.



Jeśli chodzi o panie, to najlepiej spisała się Klaudia Zwolińska, która w time trialu zawody zakończyła jako dziesiąta zawodniczka świata. 21. miejsce zajęła Aleksandra Góra, a 28. lokata przypadła Dominice Brzeskiej i wszystkie wezmą udział w dalszej, sobotniej rywalizacji. – Przejazd oceniam dobrze, chociaż na podjazdach mogłam zaprezentować się lepiej. Wiem, że tam straciłam najwięcej czasu. Wiosłowałam jednak mocno i dynamicznie, więc nie było źle. to dopiero rozgrzewka przed sobotą, kiedy rozpocznie się walka we właściwym kayak crossie – mówi Góra. Partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest LOTTO.



Brzeska na kwalifikację musiała jednak chwilę poczekać, bowiem początkowo sędziowie dopatrzyli się u niej błędu na eskimosce, który ostatecznie potem jednak anulowali i nasza zawodniczka również pojedzie w sobotę w head-to-head. – Nie był to najgorszy przejazd, ale straciłam sporo czasu na eskimosce. Dostałam się jednak dalej, więc to połowa sukcesu – mówi Brzeska. – Co prawda dobrego wyniku w time-trialu nie ma, ale kolejna szansa przede mną w weekend.



We wtorek biało-czerwoni rozpoczną walkę w kanadyjkach. Przypomnijmy, że w Sydney wystartują Kacper Sztuba, Michał Wiercioch, Szymon Nowobilski, Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Aleksandra Góra. Po kwalifikacjach (start o godz. 2 czasu polskiego), biało-czerwoni wystąpią także w rywalizacji drużynowej (początek o godz. 6.38). Transmisje w kanałach Polsatu Sport oraz na Polsat Box Go.

