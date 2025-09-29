Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast - 30.09. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejne wydanie Polsat SiatCast. Gdzie obejrzeć program? Transmisja we wtorek 30 września w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.
- Marek Magiera i Jakub Bednaruk przeanalizują mistrzostwa świata siatkarzy
- Polacy zdobyli brązowy medal MŚ pokonując Czechów 3:1
- Jest to pierwszy w historii brązowy medal MŚ dla Polski
- Gościem specjalnym Polsat Siatcast będzie Łukasz Żygadło
- Eksperci omówią przebieg turnieju i jego niespodzianki
- Analizie poddany zostanie występ polskiej drużyny i poziom mistrzostw
Program tradycyjnie poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, którzy dokonają szczegółowej analizy oraz podsumują zakończone w niedzielę mistrzostwa świata siatkarzy. Przypomnijmy, że Polacy w półfinale ulegli Włochom 0:3, ale w spotkaniu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1, zdobywając tym samym brązowy medal. Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii stanęli na najniższym stopniu podium MŚ.
ZOBACZ TAKŻE: Polacy wracają do kraju z brązem MŚ! Gdzie obejrzeć konferencję siatkarzy?
Gościem specjalnym kolejnego odcinka Polsat Siatcast będzie Łukasz Żygadło - prezes klubu PlusLigi, Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.
Eksperci wraz z zaproszonym gościem omówią przebieg turnieju na Filipinach, zwracając uwagę na największe niespodzianki - zarówno pozytywne, jak i te rozczarowujące. Poddadzą analizie występ polskiej drużyny narodowej, ale również przyjrzą się poziomowi sportowemu całych mistrzostw rozgrywanych na Filipinach, oceniając je pod kątem jakości gry.
Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.