Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Program tradycyjnie poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, którzy dokonają szczegółowej analizy oraz podsumują zakończone w niedzielę mistrzostwa świata siatkarzy. Przypomnijmy, że Polacy w półfinale ulegli Włochom 0:3, ale w spotkaniu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1, zdobywając tym samym brązowy medal. Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii stanęli na najniższym stopniu podium MŚ.

Gościem specjalnym kolejnego odcinka Polsat Siatcast będzie Łukasz Żygadło - prezes klubu PlusLigi, Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

Eksperci wraz z zaproszonym gościem omówią przebieg turnieju na Filipinach, zwracając uwagę na największe niespodzianki - zarówno pozytywne, jak i te rozczarowujące. Poddadzą analizie występ polskiej drużyny narodowej, ale również przyjrzą się poziomowi sportowemu całych mistrzostw rozgrywanych na Filipinach, oceniając je pod kątem jakości gry.

Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.

