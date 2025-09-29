Polscy siatkarze przygotowali sobie wyjątkowy prezent. "Symbol naszego braterstwa"

Polscy siatkarze po raz pierwszy w historii zdobyli brązowy medal mistrzostw świata. Turniej rozgrywany był w Manili na Filipinach. W niedzielnym meczu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Złoto wywalczyli Włosi, którzy w wielkim finale pokonali Bułgarów 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). Obronili tym samym tytuł zdobyty trzy lata temu.

Jednym z tych, którzy postanowili w nieco luźniejszy sposób podsumować tegoroczne reprezentacyjne zgrupowania, był Kamil Semeniuk. Przyjmujący opublikował na Instagramie wpis skierowany do Jana Firleja - rozgrywającego i zarazem swojego współlokatora z turnieju na Filipinach, jak i podczas zgrupowań podczas kilku ostatnich miesięcy.

"Przez te kilka miesięcy spędziliśmy ze sobą więcej czasu niż z naszymi drugimi połówkami - nie notując w tym czasie ani jednej awantury" - zażartował Semeniuk, podkreślając, że atmosfera w ich pokoju była znakomita, a wspólne dni przyniosły mnóstwo zabawnych chwil.

Najwięcej uwagi przyciągnął jednak trzeci "kafelek" publikacji. Semeniuk zaprezentował na nim wyjątkowe, personalizowane czapki z symbolem "PHL J&K". Skrót odwołuje się do Filipin - gospodarza mistrzostw - oraz imion obu siatkarzy: Jana i Kamila. W ten sposób siatkarze postanowili uwiecznić wspólnie spędzone chwile oraz przyjacielską więź, jaka ich łączy.

