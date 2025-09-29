Polscy siatkarze wciąż na szczycie! Taka informacja na koniec sezonu

Biało-Czerwoni, którzy na początku sierpnia zwyciężyli w turnieju finałowym Ligi Narodów, prowadzą w światowym rankingu od ponad trzech lat. Mimo sobotniej porażki w półfinale MŚ z Włochami 0:3 wciąż są na czele, choć przewaga nad Italią stopniała do niespełna sześciu punktów. Dorobek Polaków wynosi 390,96 pkt, a Włochów - 385,02.

Trzecie i czwarte miejsce w najnowszym zestawieniu zajmują drużyny, które spisały się bardzo słabo w turnieju na Filipinach, odpadając sensacyjnie już po fazie grupowej - Brazylia (338,40) oraz Francja (328,22).

Największy awans w czołówce zanotowała Bułgaria. Niespodziewany wicemistrz świata przesunął się z 11. na dziewiąte miejsce. Natomiast inna rewelacja MŚ 2025 - reprezentacja Czech - awansowała o jedną lokatę - na 18.

Zakończone w niedzielę mistrzostwa świata oznaczają jednocześnie koniec sezonu reprezentacyjnego w siatkówce mężczyzn.

Czołówka rankingu FIVB - stan na 29 września 2025 (koniec sezonu):

1. Polska 390,96 pkt

2. Włochy 385,02

3. Brazylia 338,40

4. Francja 328,22

5. USA 324,35

6. Słowenia 303,61

7. Japonia 294,77

8. Argentyna 269,00

9. Bułgaria 261,30

10. Kanada 252,99

...

18. Czechy 201,25

KP, PAP