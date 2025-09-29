Polski siatkarz skomentował brązowy medal MŚ. "Większość nas doceni to po czasie"

Reprezentacja Polski przywiozła z siatkarskich mistrzostw świata brązowy medal. Biało-Czerwoni w meczu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1. - Medal jest medalem i myślę, że większość z nas doceni to, zwłaszcza po jakimś czasie - skomentował występ kadry narodowej rozgrywający Marcin Komenda.

Polski siatkarz skomentował brązowy medal MŚ. "Większość nas doceni to po czasie"
fot. Cyfrasport
Marcin Komenda wypowiedział się po zdobyciu brązowego medalu mistrzostw świata

Polacy na Filipinach przegrali tylko jedno spotkanie. W półfinale ulegli późniejszym triumfatorom Włochom 0:3. W meczu o brązowy medal rywalami podopiecznych Nikoli Grbicia była rewelacja turnieju, czyli Czechy.

 

– Jestem bardzo dumny z drużyny, że podnieśliśmy się po porażce z Włochami. To nigdy nie jest proste, jeżeli ambicją jest złoty medal i przegrywasz półfinał, tym bardziej że tego czasu na przemyślenia nie było dużo. Natomiast zrobiliśmy to, ile dzisiaj mogliśmy i wygraliśmy spotkanie z Czechami. Jesteśmy brązowymi medalistami mistrzostw świata i myślę, że możemy być z tego dumni. Oczywiście, chcielibyśmy być złotymi medalistami, natomiast nie zawsze wszystko można mieć. Ja jestem i tak bardzo wdzięczny za ten czas, bo zdobyliśmy dwa medale w trakcie tego sezonu kadrowego. Teraz będziemy pracować w klubach. Mam nadzieję, że polska siatkówka dalej będzie na czele i zawsze będzie w czołówce na każdej imprezie - powiedział Komenda w rozmowie z portalem plusliga.pl.

 

Brązowy medal wywalczony na Filipinach jest pierwszym krążkiem tego koloru w historii występów reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Biało-Czerwoni byli mistrzami świata w 1974, 2014 i 2018 roku. Srebro przywozili natomiast z imprez w 2006 i 2022.

 

- Jesteśmy ambitnymi ludźmi i zawsze chcemy wygrywać. Więc jeżeli przegraliśmy jeden mecz na tym turnieju, to oczywiście, przez ten pryzmat jest smutek. Medal jest jednak medalem i myślę, że większość z nas doceni to, zwłaszcza po jakimś czasie. Jak sobie na spokojnie wrócimy i będziemy w klubie, to na pewno to docenimy, bo naprawdę zostawiliśmy dużo zdrowia i potu w tym sezonie kadrowym. Bardzo ciężko trenowaliśmy i fajnie, że zakończyliśmy ten czas medalem – dodał rozgrywający reprezentacji.

IM, Polsat Sport
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
