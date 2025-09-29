Polski siatkarz skomentował brązowy medal MŚ. "Większość nas doceni to po czasie"

Polacy na Filipinach przegrali tylko jedno spotkanie. W półfinale ulegli późniejszym triumfatorom Włochom 0:3. W meczu o brązowy medal rywalami podopiecznych Nikoli Grbicia była rewelacja turnieju, czyli Czechy.

– Jestem bardzo dumny z drużyny, że podnieśliśmy się po porażce z Włochami. To nigdy nie jest proste, jeżeli ambicją jest złoty medal i przegrywasz półfinał, tym bardziej że tego czasu na przemyślenia nie było dużo. Natomiast zrobiliśmy to, ile dzisiaj mogliśmy i wygraliśmy spotkanie z Czechami. Jesteśmy brązowymi medalistami mistrzostw świata i myślę, że możemy być z tego dumni. Oczywiście, chcielibyśmy być złotymi medalistami, natomiast nie zawsze wszystko można mieć. Ja jestem i tak bardzo wdzięczny za ten czas, bo zdobyliśmy dwa medale w trakcie tego sezonu kadrowego. Teraz będziemy pracować w klubach. Mam nadzieję, że polska siatkówka dalej będzie na czele i zawsze będzie w czołówce na każdej imprezie - powiedział Komenda w rozmowie z portalem plusliga.pl.

Brązowy medal wywalczony na Filipinach jest pierwszym krążkiem tego koloru w historii występów reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Biało-Czerwoni byli mistrzami świata w 1974, 2014 i 2018 roku. Srebro przywozili natomiast z imprez w 2006 i 2022.

- Jesteśmy ambitnymi ludźmi i zawsze chcemy wygrywać. Więc jeżeli przegraliśmy jeden mecz na tym turnieju, to oczywiście, przez ten pryzmat jest smutek. Medal jest jednak medalem i myślę, że większość z nas doceni to, zwłaszcza po jakimś czasie. Jak sobie na spokojnie wrócimy i będziemy w klubie, to na pewno to docenimy, bo naprawdę zostawiliśmy dużo zdrowia i potu w tym sezonie kadrowym. Bardzo ciężko trenowaliśmy i fajnie, że zakończyliśmy ten czas medalem – dodał rozgrywający reprezentacji.

IM, Polsat Sport