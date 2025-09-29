Skrzydłowy wysłał sygnał Urbanowi. Będzie powołanie?

Michał Skóraś, od kiedy dołączył do zespołu KAA Gent, jest w bardzo dobrej formie. Trener Ivan Leko daje mu możliwość grania od pierwszych minut, a Polak odpłaca się znakomitymi występami.

W ostatnim spotkaniu drużyna z Gandawy mierzyła się na wyjeździe z Cercle Brugge. Drużyna Skórasia zwyciężyła 4:2. Polak otworzył wynik tego starcia. Później rywale odpowiedzieli dwoma trafieniami i wyszli na prowadzenie. Jednak ostatnie słowa należały do gości. Były zawodnik Lecha Poznań zanotował dwie asysty przy kolejnych bramkach. Dzięki temu jego drużyna wracała do domu z dopisanymi trzema punktami.

Kibice belgijskiego klubu doceniają grę naszego rodaka, nieraz skandując jego imię.

- Fakt, że kibice skandowali moje imię po meczu, był dla mnie bardzo miłym uczuciem. W Antwerpii, gdzie zadebiutowałem, zdarzyło się to po raz pierwszy. Miło jest dawać im radość i cieszę się, że zostałem tak ciepło przyjęty - powiedział Skóraś w rozmowie z klubowymi mediami po ostatnim meczu.

- Moim celem jest bycie ważnym zawodnikiem i pomaganie drużynie. Przed meczem nigdy jednak nie myślę o upragnionej liczbie goli czy asyst. Po prostu robię to, o co prosi mnie trener, a reszta przychodzi sama - dodał.

Skóraś w czterech spotkaniach w barwach KAA Gent rozegrał 319 minut, a na koncie ma już dwie bramki i dwie asysty. Jego drużyna znajduje się na piątym miejscu w ligowej tabeli.

Polak swoją grą wysyła jasny sygnał, że należy mu się miejsce w kadrze Jana Urbana. Jeśli selekcjoner zdecyduje się powołać go na najbliższe zgrupowanie, dla 25-latka będzie to powrót do reprezentowania biało-czerwonych barw po ponad rocznej przerwie. Ostatni raz z orzełkiem na piersi zagrał podczas Euro 2024 w meczu z Francją, zremisowanym 1:1.

MR, Polsat Sport