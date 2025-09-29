Świątek - Navarro. Wynik meczu. Kto wygrał? WTA w Pekinie

Tenis

Iga Świątek versus Emma Navarro to spotkanie 1/8 finału WTA w Pekinie. Zwyciężczyni tego starcia przybliży się do końcowego triumfu w zmaganiach w Chinach. Jaki był wynik meczu Świątek - Navarro? Kto wygrał to spotkanie?

Świątek - Navarro. Wynik meczu. Kto wygrał? WTA w Pekinie
Fot. PAP
Iga Świątek

Polka w Pekinie odniosła już dwa zwycięstwa - nad Yue Yuan i Camilą Osorio. Warto wspomnieć, iż drugie starcie zakończyło się przedwcześnie. Kolumbijka nie przystąpiła do rywalizacji w drugim secie z powodu kontuzji. Pierwszą partię Świątek wygrała do zera. Przypomnijmy, że wiceliderka rankingu WTA walczy o powtórzenie osiągnięcia z Seulu. W turnieju rozgrywanym w stolicy Korei Południowej okazała się najlepsza. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski jako tenisista lub siatkarz? Jest reakcja Igi Świątek!

 

Na drodze wygranej w Pekinie musi pokonać jeszcze cztery przeszkody. W 1/8 finału po drugiej stronie kortu stanie Navarro. Amerykanka miała podobną sytuację co Świątek w spotkaniu drugiej rundy. Jej przeciwniczka Lois Boisson również skreczowała. 

 

Do tej pory obie tenisistki grały ze sobą dwukrotnie. W obu przypadkach zwyciężała Świątek. Jak będzie tym razem? 

Świątek - Navarro. Wynik meczu. Kto wygrał? WTA w Pekinie

Wynik meczu Świątek - Navarro podamy po jego zakończeniu. 

mtu, Polsat Sport
