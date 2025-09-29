Polka w Pekinie odniosła już dwa zwycięstwa - nad Yue Yuan i Camilą Osorio. Warto wspomnieć, iż drugie starcie zakończyło się przedwcześnie. Kolumbijka nie przystąpiła do rywalizacji w drugim secie z powodu kontuzji. Pierwszą partię Świątek wygrała do zera. Przypomnijmy, że wiceliderka rankingu WTA walczy o powtórzenie osiągnięcia z Seulu. W turnieju rozgrywanym w stolicy Korei Południowej okazała się najlepsza.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski jako tenisista lub siatkarz? Jest reakcja Igi Świątek!

Na drodze wygranej w Pekinie musi pokonać jeszcze cztery przeszkody. W 1/8 finału po drugiej stronie kortu stanie Navarro. Amerykanka miała podobną sytuację co Świątek w spotkaniu drugiej rundy. Jej przeciwniczka Lois Boisson również skreczowała.

Do tej pory obie tenisistki grały ze sobą dwukrotnie. W obu przypadkach zwyciężała Świątek. Jak będzie tym razem?

Świątek - Navarro. Wynik meczu. Kto wygrał? WTA w Pekinie

Wynik meczu Świątek - Navarro podamy po jego zakończeniu.

mtu, Polsat Sport